Autonomia in calo nella mia 500, aiuto… / Vaielettrico risponde

Autonomia in calo nella mia 500, ci scrive allarmato Alberto, un lettore. E Giorgio chiede come mai la Fiat ha un solo modello elettrico a listino. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Autonomia in calo da 300 a 260 km in pochi mesi: “Mi devo preoccupare?”

“Ho acquistato in luglio 2021 la 500 full elettrica. Sul display dell’auto compariva carica al 100% km 300, da due settimane a questa parte ore a ricarica completa 100% i km disponibili sono 260. mi sto preoccupando visto che l’auto è nuova, mi chiedo se è già iniziato il decadimento delle batterie????? Sottolineo che ho usato le colonnine per ricaricare totalmente solo 5 volte ed a distanza di 2 settimane da ogni ricarica veloce, da quando mi è stata consegnata. E che uso invece la presa collegata alla presa normale del garage con ricarica molto più lenta. Così mi è stato consigliato di fare per evitare stress alla batteria e riduzioni di potenza nel lungo periodo (consiglio di ingegneri dell’azienda energetica dove lavoro). Mi devo preoccupare? grazie per la Vs cortese risposta“. Alberto.

In inverno è un calo normale, niente panico

Risposta. Chi vende un’auto elettrica, 500 o Tesla che sia, dovrebbe informare i clienti che le batterie non hanno la stessa resa in estate e in inverno. Per doverosa trasparenza e anche per evitare che acquirenti come Alberto vivano con comprensibile preoccupazione l’ondeggiare del numero di km scritto sull’indovinometro. Ovvero sul display che ci segnala quanto carica e quanta autonomia abbiamo. Prendiamo per esempio un’elettrica popolare come la Renault Zoe: è la Casa stessa sul sito ufficiale a informare come cambia l’autonomia a seconda di velocità e, appunto, temperatura. Scopriamo così che a una velocità da città (50 km/h) la percorrenza con un “pieno” passa da 377 km a 328 km, se il termometro scende da 20° a 5°. Temperatura, quest’ultima, che si riscontra la mattina in molte parti d’Italia. È un calo del 13%, in linea con quello che registra il nostro lettore sulla 500. Nulla di strano, dunque, escludiamo decadimenti delle batterie così rapido in pochi mesi, tanto più con le cautele nelle ricariche raccontate da Alberto.

Perché la Fiat di elettrico ha solo la 500?

“Come mai la FIAT ha in listino solo la 500, mentre molti altri costruttori sfornano un modello elettrico dietro l’altro?“. Giorgio Gubian.

Risposta. Per almeno due motivi. Il primo è che l’ex n.1 della Casa torinese, Sergio Marchionne (poi scomparso) ha a lungo avversato l’elettrico, bloccando qualsiasi progetto. Il secondo è che anche negli ultimi anni c’è stato un certo immobilismo in attesa che si concludesse la fusione tra PSA e FCA. Ora che l’operazione si è fatta, ed è nata Stellantis, il capo della marca Olivier Francois dice che entro pochi anni la Fiat farà solo macchine elettriche Da quando? Da quando il prezzo delle EV sarà allineato a quello delle auto a benzina, in un arco di tempo compreso tra 2025 e 2030. A breve, comunque, non c’è nessuna elettrico Fiat in arrivo, almeno fino a tutto il 2024, secondo quanto comunicato dalla stessa Stellantis.