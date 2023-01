Autonomia fino a 700km per la Peugeot 3008

Autonomia fino a 700km per la terza generazione della Peugeot 3008, che sarà presentata nella seconda metà del 2023. L’asticella del range si alza ancora.

Autonomia fino a 700km con la nuova base tecnica Stellantis

Quella elettrica non sarà l’unica versione disponibile, dato che la 3008 sarà offera anche con motore ibrido. Ma a fare notizia è la percorrenza con un “pieno” della versione a batterie, con un chilometraggio che finora era appannaggio soldi pochi marchi premium. E non certo di un costruttore generalista come Peugeot, i cui modelli si fermano oggi a 400 km. Il dato dei 700km è stato riferito dal sito francese Automobile Propre in margine a un evento dedicato alla strategia elettrica del marchio Stellantis. La nuova 3008 sarà il primo modello ad utilizzare una delle nuove piattaforme del gruppo dedicate all’elettrico, la STLA Medium. Avrà tre versioni in termini di motorizzazioni, una a trazione integrale. Quanto al design, non sarà ispirato alla futuristica concept-car Inception, presentata a inizio gennaio. Sarà piuttosto un’evoluzione dello stile del modello attuale: già il salto all’elettrico può spaventare, meglio non andare oltre con linee non troppo audaci.

Una manciata di modelli oltre quota 600 km

Non si conosce ancora la capacità della batteria Peugeot in grado di portare la 308 a 700 km. Dato di cui non si fa cenno nel comunicato ufficiale. Si tratterebbe comunque di un range eclatante, dato che nel ristretto club di auto che vanno oltre i 600 km di autonomia al momento ci sono solo auto molto costose. Secondo il listino di Quattroruote, il primato resta appannaggio della Mercedes EQS, a quota 721 km, ma stiamo parlando di un’auto che costa da 130 mila euro in su. E che monta una mega-batteria da 107 kWh. Seguono la versione Suv della stessa EQS, a 672, e un’altra Mercedes, la EQE a 654. Poi la BMW iX a 630, la Tesla Model S Plaid, a 628, la Ioniq 6 a 614, la Polestar 3 a 610 e l’Audi Q8 e-tron Sportback a 600. Ma sono tutte macchine che, tranne l’incredibilmente efficiente Ioniq 6 (da 55.400 euro), costano ben oltre i 90 mila euro. Un livello non da Peugeot 3008, per quanto in versione top. Ecco perché siamo curiosi di vederne i listini.

—————–