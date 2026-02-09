Autonomia fino a 430 km per la Skoda Epiq, una delle novità più attese dell’anno. La marca del gruppo VW ha diffuso i dati del piccolo Suv elettrico in arrivo.

Autonomia fino a 430 km per la versione con batteria 52 kWh

Mancano solo i prezzi, dettaglio non da poco, ma per il resto si sa tutto della Skoda in arrivo, sorella della VW ID.Polo e della Cupra Raval (leggi qui). Le versioni saranno tre: due con la batteria meno capace (LFP) da 37 kWh netti e autonomia fino a 315 km, quindi per città e dintorni. E una con batteria NMC da 52 kWh e 430 km di range. Quest’ultima, denominata 55, sarà anche la più performante, con accelerazione da 0 a 100 in 7,4 secondi e 160 km/h di velocità di punta. Le altre due versioni si fermeranno ai 150, con 0-100 in 9,8 secondi per la Epiq 40 e di 11,0 secondi per la versione d’attacco la 35. Quest’ultima avrà un motore da 85 kW, contro 99 e 155 kW delle altre due versioni. Occhio anche alla velocità di ricarica: la versione top, più attrezzata per viaggi lunghi, arriverà a 133 kW, contro i 90 kW della Epiq 40 e i 50 kW della Epiq 35.

23 minuti per ricaricare la batteria dal 10 all’80%

Con questa potenza di ricarica, la versione più costosa sarà in grado di riportare la batteria dal 10 all’80% di carica in soli 23 minuti. Contro i 28 minuti necessari per la 40: stiamo parlando comunque di tempi decisamenti contenuti. Nelle ricariche più lente, in AC, la punta massima di ricarica sarà invece di 11 kW. Il motore è l’APP290, sviluppato appositamente per i modelli a trazione anteriore, con 290 Nm di coppia massima nella versione più cara. Quanto alle dimensioni, la Epiq misura 4,17 metri in lunghezza, con 2,60 metri di passo. Larghezza 1,80, altezza 1,62. Spazio interno piuttosto generoso: il bagagliaio offre 475 litri, che aumentano a 1.344 litri con i sedili posteriori ripiegati. La Epiq arriverà sul mercato nella seconda parte dell’anno, dopo la ID.Polo e da Raval. E completerà la gamma elettrica Skoda accanto alla Enyaq e alla Elroq, quest’ultima da mesi ai vertici della classifica delle EV più vendute in Europa.