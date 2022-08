Autonomia dichiarata: ci stanno prendendo in giro?

Autonomia dichiarata: la discrepanza su quel che ci comunicano all’acquisto e l’uso reale fa arrabbiare anche una lettrice, Alessia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

“L‘anno scorso mi sono fatta convincere da mio marito a sostituire la mia vecchia Punto con una Renault Zoe. Ammetto di avere vinto la diffidenza iniziale, anche perché lui provvede lui a ricaricare (e a “rubarmi” la macchina nei momenti liberi). C’è un però: l’autonomia in km che vedo indicata sullo schermo, anche quando la Zoe è caricata al 100%, non è mai di 395 km, il dato indicato all’acquisto. Non lo è mai stata, neanche quando l’auto aveva un giorno di vita. Il marito mi dice di lasciar perdere, che l’importante è che la macchina va bene e assolve il suo compito di seconda auto di casa. Io però, come molte donne, sono testarda, e vorrei capire come nasce questo dato. Dato che peraltro d’inverno è ancora peggiore (ma questo il venditore ce l’aveva detto). Mi aiutate a capire e a mettere il cuore in pace? Siamo stati sprovveduti noi? Grazie“. Alessia

Ecco come viene ottenuto quel numerino

Risposta. Quello comunicato al momento dell’acquisto è solo un dato indicativo, ricavato da un test standardizzato per tutti i costruttori, il WLTP. Purtroppo nell’esperienza reale il risultato di questo test risulta sovra-stimato e fa arrabbiare chi si compra un’auto elettrica (e non solo). In che cosa consiste? Si tratta di un insieme di procedure di prova utilizzate per omologare i veicoli. Si compone di una parte in laboratorio, WLTC (Worldwide Harmonized Light-duty Vehicle Test Cycle) e di un test di guida reale noto come RDE. La fase WLTC dura 30 minuti, durante cui l’auto viene guidata su rulli per 23 km a una velocità media di 47 km/h. Il ciclo ha quattro fasi di intensità variabile, dalla più bassa alla più alta, in cui l’auto supera i 130 km/h, a 14°C e con l’aria condizionata spenta. Viene anche presa in considerazione la situazione di sosta nel traffico, con l’auto ferma per il 13% del tempo, come in coda.

Autonomia dichiarata: nell’uso real chi l’ha vista?

La seconda fase, RDE (Real Driving Emission) misura le emissioni nel traffico reale, grazie a un’attrezzatura speciale. La guida non ha regole rigide come in laboratorio. Il tempo di percorrenza deve essere compreso tra 90 e 120 minuti, il percorso equamente suddiviso tra strada urbana, extraurbana e autostrada, con velocità massima entro i 145 km/h. Per la temperatura è permesso un intervallo tra 0 e 30°C, l’aria condizionata è accesa e l’altitudine massima è di 700 metri, con un dislivello totale non superiore a 100 metri. Tutto questo per dire che, come spiega bene la Skoda sul sito, sono comunque situazioni diverse dall’uso reale. In genere troppo ottimistici, a meno di guidare in città, andando piano e usando molto la frenata rigenerativa. Un esempio: nei test, per ottenere un risultato migliore, spesso le Case usano pneumatici particolari, studiati per contenere i consumi. Morale della favola: Alessia si può tranquillizzare: è tutto normale.

