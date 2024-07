Autonomia deludente (da display) con Model 3

Autonomia deludente con la Model 3. Un altro lettore, dopo Mauro con la Model Y, lamenta di vedere a display numeri ben inferiori al dato ufficiale. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Autonomia deludente: perché la mia Dual Motor al 100% segna soltanto 490 km?

“Ho una Tesla Model 3 da pochi mesi, Dual Motor cerchi 19. Caricata al 100% segna 490 km, sempre così. Ho fatto più segnalazioni all’assistenza. Risposte vaghe, ma solo controllo loro online. Ho chiesto in giro e dicono che deve caricare 620 km. Che poi non li faccia tutti lo so bene, dipende da tante cose. Io ho già avuto quella precedente che caricava ciò che era scritto. Che fare? L’ultima risposta alla mia richiesta di controllo in un’officina loro è stata: allora se la paga lei!” Alberto Anglesio

La percorrenza non è un dato assoluto: è in funzione di percorso e stile di guida

Risposta. Abbiamo chiesto all’amico Guido Baccarini, possessore e profondo conoscitore di Tesla, di rispondere. “È la stessa casistica che avete riportato per la Model Y: quei 490 km NON sono l’autonomia residua WLTP. Sono un valore simile all’EPA e NON dipende dallo stile di guida o dal percorso, è una semplice trasposizione del valore percentuale dello stato di carica. Il lettore può semplicemente provare a mettere una destinazione lontana 600 km da dove si trova e dirgli di evitare le autostrade. E tranquillizzarsi nel vedere che gli darebbe una percentuale residua di carica a destinazione (ho detto di escludere autostrade per ovvi motivi). La mia indica 398 km (dai 416 di quando era nuova). Ma se indico nel navigatore un percorso costituito da 4 tappe andata e ritorno verso la casa di montagna per un totale di 504 km mi dice che arriverei con il 2% di batteria. L’autonomia non può essere un dato assoluto: è in funzione del percorso e dello stile di guida”.

Autonomia deludente? No, lascia fare all’app energia

“L’app energia di Tesla è estremamente precisa“, prosegue Guido. “Mostra prima della partenza la stima, durante il percorso le variazioni (positive o negative) rispetto alla stima. E anche la suddivisione dei consumi tra guida, energia persa in salita o guadagnata in discesa, incidenza della climatizzazione, computer di bordo, etc. Vale sempre la regola: se non sei in mezzo al deserto, vai tranquillo, imposta sul navigatore la tua destinazione e anche il ritorno e lascia che se ne occupi la macchina. Se ti dice che puoi tornare, allora tornerai senza ricaricare. Oppure ti dirà che devi ricaricare e ti suggerirà (da sola) un punto di ricarica (solo HPC, prediligendo i Supercharger). E male che vada, basta rallentare: i navigatori stimano sempre i consumi sulla massima velocità consentita”.