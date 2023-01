Autonomia della Spring scesa da 270 a 230 km

Autonomia della Spring: Antonio, un lettore, è preoccupato per il calo dell’autonomia della sua Dacia, da 270 a 230 km. Che cosa succede? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Autonomia della Spring: “È un calo fisiologico o mi devo preoccupare?”

“S ono proprietario di una Dacia Spring, immatricolata Aprile 2022, km percorsi 10.600. Ho notato che recentemente, nelle ultime ricariche fatte in casa, contrariamente a quanto avveniva prima (ricarica al 100% con 270km disponibili), ora al 100% non supera i 230km disponibili. In verità a ben pensarci, se ricordo bene, il chilometraggio disponibile, con ricarica al 100%, è iniziato a decrescere nel tempo gradualmente 260…250…240. Ho provato anche ad andare oltre il tempo indicato sul display quando l’ho messa sotto carica, ma il risultato non è cambiato. Della serie: il display indicava 2h e 40 minuti per il raggiungimento del 100% della ricarica ed io l’ho lasciata sotto carica per quasi 4 ore. Domando a voi esperti se trattasi di calo fisiologico o prematuro e, a quanti posseggono una Spring, se hanno constatato medesimo calo. Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti a tutti. P.S .Ho un contratto con il gestore dell’energia elettrica di 6 kW e non li ho mai superati “ . Antonio Sanseverino

L’unico problema è: essere informati correttamente

Risposta. A leggere i messaggi che ci arrivano, sembra che chi vende auto elettriche si divida in due categorie, agli estremi. C’è chi fa terrorismo sull’autonomia e sconsiglia vivamente l’acquisto. E chi invece sorvola del tutto sui problemi che effettivamente ci sono, come il fisiologico calo della percorrenza in inverno. Se Antonio fosse stato avvisato di questo secondo problema, avrebbe evitato di preoccuparsi. E anche di tentare inutili escamotage come lasciare l’auto in carica con batteria già al 100%. Sul sito della Dacia c’è un simulatore (purtroppo spesso non funzionante) che ti dice quanto varia l’autonomia a seconda di temperatura esterna e velocità. Oltre che dell’uso o meno del climatizzatore e della modalità di guida ECO. Con il freddo intenso di questi giorni è assolutamente normale registrare sul display un calo come quello che preoccupa il lettore. Al quale sconsigliamo di lasciare spesso la batteria carica al 100%, per far durare le celle più a lungo. P.S. Esistono anche i bravi venditori, che informano i clienti correttamente. A leggere i messaggi che ci arrivano, sembra che chi vende auto elettriche si divida in due categorie, agli estremi. C’è chie sconsiglia vivamente l’acquisto. E chi invece sorvola del tutto sui problemi che effettivamente ci sono, come il fisiologico. Se Antonio fosse stato avvisato di questo secondo problema, avrebbe evitato di preoccuparsi. E anche di tentare icome lasciare l’auto in carica con batteria già al 100%.(purtroppo spesso non funzionante) che ti dice quanto varia l’autonomia a seconda di. Oltre che dell’uso o meno del climatizzatore e della modalità di guida ECO. Con il freddo intenso di questi giorni è assolutamente normale registrare sul display un calo come quello che preoccupa il lettore. Al quale sconsigliamo di lasciare spesso la batteria, per far durare le celle più a lungo.Esistono anche iche informano i clienti correttamente.