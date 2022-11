Autonomia della mia Zoe a 335 km: che succede?

Autonomia della mia Zoe a 335 km: Oscar ci scrive preoccupato nel vedere il range segnalato del display con il “pieno” scendere notevolmente. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Autonomia della mia Zoe a 335 km: più che soddisfatto dell’auto, ma ora…

“Da aprile sono felice proprietario di una Renault Zoe Zen R110 acquistata a km 0. Pensionato, percorrenze sui 10-12000 Km all’anno, ricarico sfruttando il mio impianto fotovoltaico da 9 kW gentilmente offerto dallo Stato con il superbonus 110%. Tutto bene: costi di ricarica irrisori (grazie anche a un contratto Sorgenia a prezzo bloccato fino a aprile 2023) e prestazioni del tutto adeguate. Perfino un po’ noiosa nel senso che fa tutto lei, ti avvisa degli autovelox, dei limiti di velocità, della segnaletica stradale, accende e spegne fari e tergi da sola… E ti rimette in carreggiata quando ti avvicini ai bordi stradali ecc.“.

Possibile che la batteria abbia perso il 16,5% di capacità?

“Ho però riscontrato un problema sulla percorrenza chilometrica. Quando ho ritirato l’auto, con la carica al 100% il sistema mi dava una percorrenza di 401 Km. Oggi, con la stessa carica al 100%, risulta una percorrenza di 335 Km. Volevo quindi capire se la differenza di percorrenza a parità di carica dipenda da una diminuzione della capacità della batteria. Dopo soli 6.000 km fatti sarebbe piuttosto grave, nell’ ordine 16,5% di capacità in meno). Oppure se il sistema abbia tenuto conto del mio stile di guida e quindi dei miei specifici consumi. Dato che uso l’auto sempre in modalità normale (mai con le funzioni ECO) in percorsi sempre misti e con uno stile di guida abbastanza “brillante“. Oscar Vernier

Autonomia della mia Zoe

Risposta. Arriva l’inverno, con temperature più rigide, e arrivano puntuali le lamentele sul taglio di autonomia delle auto elettriche. Per la Zoe è la stessa Renault sul sito a spiegare quanto il freddo incida sulla “resa” della batteria, con un calcolatore on-line in cui inserire velocità e temperatura esterna. Si scopre così che da 20 a 5 gradi la differenza di range è di quasi 50 km, dato che si scende da 377 a 328 km. È logico poi che sul dato che compare sul cosiddetto “indovinometro” incide in maniera importante lo stile di guida. Se pesti sull’acceleratore, sfruttando poco o niente la frenata rigenerativa, i consumi i impennano. Ci sentiamo quindi di tranquillizzare Oscar: quel “335 km” che legge sul display, con questo clima e con il suo stile di guida, è un dato tutt’altro che preoccupante.

