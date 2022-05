Autonomia canaglia, come diavolo la calcolano? Roberto è interessato alla 500, ma preoccupato per la percorrenza reale: possibile che non ci sia un dato certo? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Autonomia canaglia, chi sa dirmi quanto fa veramente la 500 elettrica?

“Con l’arrivo degli incentivi ho pensato che forse il grande passo dell’auto elettrica lo potrei fare. Come seconda macchina, intendiamoci, perché la mia BMW a benzina me la tengo ben stretta. Devo dire che mi piace la 500 elettrica: costa parecchio, ma mi sembra molto più bella delle altre citycar di cui parlate spesso. Il venditore con cui ho parlato mi ha però messo in guardia su due aspetti. Il primo riguarda i tempi di consegna, su cui si è riservato di darmi una risposta. Il secondo è riferito all’autonomia reale dell’auto: “Non penserà mica che su strada faccia tutti questi km?“, mi ha detto. In pratica: la versione più costosa ha un’autonomia ufficiale di 320 km, ma su strada ne fa di meno. Quanti di meno? Mistero. Dipende dal caldo, dal freddo, dalla velocità e chi più ne ha più ne metta. Con tutte le leggi che ci sono a tutela del commercio, possibile che non ce ne sia una che costringe le Case automobilistiche a dirci la verità?“. Corrado

Il dato che ci dichiarano? Ottenuto con temperatura e velocità ideali

Risposta. Per assegnare l’autonomia alle varie vetture, le Case sottopongono i loro modelli a un test standard, denominato WLTP. E il problema sta nelle regole con cui è congegnato questo test, considerate molto favorevoli alle auto e toppo distanti dall’uso reale. Anzitutto la temperatura. La prova è fatta a 23 gradi, condizione ideale per le batterie di un’elettrica che, come sappiamo, temono moltissimo il freddo, diminuendo la resa. Poi c’è la velocità a cui il test è effettuato: ci si basa su quattro cicli, Basso, Medio, Alto ed Extra Alto. Nel ciclo Basso la velocità non supera mai i 56,5 km/h e per buona parte la macchina è addirittura ferma, simulando un arresto al semaforo. Anche nel ciclo Medio, che contribuisce a riflettere i consumi in città, la velocità è decisamente contenuta. Si accelera un po’ solo nei cicli Alto ed Extra alto, in cui si arriva a una velocità di punta di 131,3 km/h. Ma questo accade solo per pochi secondi.

Autonomia canaglia: test più severi per dati più reali

La media dei quattro cicli, per quanto riguarda la velocità non supera i 46,5 km/h di media. Il che ci fa dire che, se l’auto la usiamo sempre in città, il dato ufficiale dichiarato è quasi attendibile. Ma se la utilizziamo in autostrada, consumo e autonomia reali ci possono dare davvero delle sgraditissime sospese. Da più parti si chiede alla UE di intervenire rendendo il test più severo e attendibile. Il sito tedesco Electrive, che sul tema pubblica un report molto interessante, cita Jan Dornoff, dell’ICCT, un istituto specializzato. Secondo Dornoff la procedura di prova a 23 gradi e senza utenze ausiliarie come la climatizzazione porta a valori lontani dalla realtà. Il consumo di energia e l’autonomia, dice, dovrebbero essere misurati in un test a bassa temperatura e reso pubblico. Cosa ancor più urgente per le auto ibride plug-in, i cui consumi vengono misurati solo nei cicli cittadini, con risultati molto ottimistici.