Autonomia canaglia col freddo, altri lettori scontenti

Autonomia canaglia / Altri lettori si dichiarano scontenti del calo invernale, con diversi modelli. Mancata informazione da parte di chi vende? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Autonomia canaglia 1 / “Con la mia Leaf…”

“Arricchisco anch’io il numero degli scontenti per il calo di autonomia invernale della mia Nissan Leaf 100% elettrica. Presa a giugno, segnava una autonomia di 275 km che già mi faceva girare i … perché il venditore la spacciava per 300 km di autonomia. Adesso, sono già stato in officina, ad ogni ricarica da casa l’autonomia scende e sono alle soglie dei 200 km. Un po’ di più se non accendo il riscaldamento. Mi rifiuto però di credere che Nissan abbia potuto pensare di poter andare girando con un’auto a 0 gradi senza riscaldamento!! O magari a 44 gradi senza condizionatore, senza che ciò limitasse così tanto la percorrenza delle auto. A gennaio il concessionario farà rientrare l’auto in assistenza per la verifica delle batterie, ma credo che sarà una cosa inutile“. Alessandro Passarelli.

Ma l’indovinometro non va preso troppo alla lettera

Risponde Paolo Mariano – L’autonomia indicata sul display (l“indovinometro”…) la calcola l’auto proiettando i consumi dei precedenti km sulla quantità di energia residua. È un dato al quale personalmente non guardo. Molto più utile tenere d’occhio consumo e percentuale di batteria residua. Ma comprendo che, soprattutto per chi arriva da una auto termica, è un’informazione che si è ansiosi di consultare. Ma è altrettanto evidente che questo dato difficilmente rispecchia le reali performance che l’auto è in grado di avere. Questo succederà, infatti, solo se si avranno le medesime condizioni di guida. Stesso percorso, stessa temperatura esterna e interna, livello di carico, stile di guida, stesse condizioni di traffico avute nei km precedenti… Questo difficilmente si verifica. Ecco perché l’autonomia indicata dall’auto in km, una volta caricata completamente, non solo è difficilmente affidabile (in positivo e in negativo). E non è certo un dato che possiamo analizzare per valutare lo stato di salute della batteria.

Ecco come verificare il vero calo di percorrenza

Poniamo ad esempio il caso che io abbia viaggiato tranquillo in città su un’auto con batteria da 40 kWh e che la mia media degli ultimi km sia stata di 11,5 kWh/100km. Quando ricarico al 100%, l’auto non farà altro che dividere i 40 kWh per 11,5 e mi dirà che l’autonomia residua è 348 km. E se invece avessi viaggiato ai 130 in autostrada, in salita, con riscaldamento e temperature sotto zero, e il consumo fosse stato di 23 kWh/100km? In questo caso indicherebbe 174 km. Dubito che la sua batteria abbia problemi. In inverno gli assorbimenti aumentano perché l’auto deve riscaldare batteria e abitacolo. E questo, ovvio, ha effetti negativi sui consumi. Questa è la vera ragione del calo (momentaneo) di autonomia. Il controllo da fare per assicurarsi che di questo si tratti è semplice. Esempio: se non percorre oltre 200 km e la batteria è da 40 kWh, controlli che il consumo indicato dall’auto corrisponda e che sia quindi di circa 20 kWh/100km. Una verifica ancora più precisa? Può effettuare una diagnostica con Aviloo.

Autonomia canaglia 2 / “Con la mia Spring…”

“Con la Dacia Spring, a temperatura di 4 gradi, ho percorso 13 Km reali in salita consumando 46 Km di energia. Al ritorno, in discesa, ne ho recuperato 27. Percorrendo 60 Km in salita avrei bisogno di 276 km di energia che non ho. Il riscaldamento non si è mai acceso, sia all’andata che al ritorno. Che cosa potete consigliarmi? Grazie“. Berardino Rosito.

Risponde Paolo Mariano – Vale nel suo caso quanto già detto per la Leaf. Non guardi ai km residui. Guardi ai consumi e alla percentuale di autonomia (che indirettamente le dà la quantità di kWh). Diversamente non potrà effettuare dei raffronti. Lei ha percorso 13 km reali e l’autonomia è scesa di 46 km. Ma questo consumo di energia andrebbe valorizzato in kWh. Considerando che l’autonomia dell’indovinometro è calcolata sul consumo avuto in precedenza, non possiamo sapere a quanto equivalgono i 46 km. Al ritorno ha recuperato 27 km, ma anche questo “guadagno” è calcolato sulla base del consumo dei km precedenti, oltre a quello avuto nei 13 km di discesa. Dimentichi i km di autonomia residua (quelli dell’indovinometro). Si concentri su consumi e quantità di energia. Guardi alla percentuale di carica. La Spring ha una batteria di circa 26,8 kWh netti. Guardi al consumo che ha nella tratta in salita. Lo può rilevare sul cruscotto. E’ espresso in kWh/100km. A questo punto potrà calcolare quanti km può percorrere in salita prima di dover ricaricare. O tornare indietro. Esempio: se il consumo nella tratta in salita è di 30 kWh/100km, 26,8 / 30 = 0,89 e 0,89 * 100 = 89,3 km.

Autonomia canaglia 3/ “La mia Opel Corsa-e ha perso troppa capacità?”

“V orrei un vostro parere circa la mia situazione: ho comprato 13 mesi fa una Opel Corsa-e, percorro 250 km/giorno, l’auto ha 37.000 km. Inizialmente l’auto caricava full 45 KW in totale, oggi al massimo arriva a 39 kW con conseguente riduzione della percorrenza. Sarebbe un 15 % di potere di accumulo in meno e questo mi pare un’esagerazione, visto che si garantisce perdita max 20 % fino a180.000 KM. Riuscite a dirmi se questa cosa é normale? Io intanto sto contattando la concessionaria per vedere se ci sono gli estremi di una sostituzione in garanzia. Grazie per l’aiuto che potrete dare “ . Agostino Suppa.

Probabile che si tratti di un calo momentaneo