Autonomia calata a 40 km nella plug-in di Sergio

Autonomia calata a 40 km, dai 60 dichiarati, nella Peugeot 308 plug-in di Sergio, un lettore siciliano. Che cosa sta succedendo? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Autonomia calata a 40 km, dai 60 dichiarati e qui in Sicilia fa anche caldo…

“Vi scrivo per sottoporvi il ‘problema’ che ho riscontrato con l’autonomia in elettrico della mia Peugeot 308. Dopo lunghissima attesa, il 15 dicembre mi è stata finalmente consegnata l’auto. Ma già dalla prima ricarica in garage con il caricatore in dotazione all’auto, mi sono accorto con stupore che l’autonomia riportata sul display era ben inferiore ai 60km dichiarati dal costruttore. In media attorno ai 40km. A prescindere che l’autonomia reale poi non è pari a quella segnata (ma questo è un altro discorso), mi domando come mai vi sia questa notevole divergenza già all’origine. Il tecnico Peugeot, da me interpellato, mi ha fornito una risposta per me poco convincente. Dicendomi che l’autonomia segnalata dall’elettronica di bordo è influenzata dallo stile di guida, dai percorsi che si fanno e dalle temperature invernali. A prescindere che qui in Sicilia le temperature in questo fine anno sono di 18/20 gradi, io mi riferisco ai km di autonomia teorici visualizzati sul display. Che già dalla prima carica sono di gran lunga inferiori a quelli attesi. Grazie e buon anno“. Sergio Guerrera

Con queste temperature tutto dipende da velocità e tipo di guida