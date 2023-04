Autonomia calante, irritazione crescente. Si può riassumere così il pensiero di Gianfranco e Michele, che lamentano il repentino calo di range delle loro auto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Autonomia calante 1/ La Peugeot e-208 in un anno da 360 a 330 km

“Da più di un’anno seguo i vostri articoli, praticamente da prima di acquistare la mia Peugeot e-208. Immaginavo che guidare elettrico potesse essere più rilassante, rispetto ad una termica, ma mai avrei pensato la comodità e la piacevolezza che l’elettrica offre. La domanda che vorrei porvi riguarda l’autonomia. A meno di un anno dall’acquisto e un chilometraggio di circa 9.000 Km, è diminuita dai 360 Km iniziali a poco meno dei 325/330 Km odierni. Premetto che il 30% delle ricariche le effetuo nelle colonnine fast, il 70% nel box di casa con l’alimentatore in dotazione. L’officina della concessionaria giustifica questo calo come un fattore fisiologico della vita della batteria. Mostrandomi una circolare, inviata dalla Peugeot, in cui venivano indicati i valori di autonomia negli anni. E citandomi calcoli che faceva la centralina dell’auto, relativamente all’uso della stessa. Vorrei il vostro autorevole pensiero su questo tema che, in tutta onestà, mi ha un pò deluso“. Gianfranco Cardia

Autonomia calante 2 / La Born a 420 km col 90%…

“Ho acquistato una Cupra Born 77 kWh 2 mesi fa. Chiedo di aiutarmi a capire se ci fosse qualche cella del pacco-batteria che funzioni male. Vi spiego: io uso l’auto tutta la settimana in percorsi urbani e qualche extra e la Domenica in gite con famiglia. L’ndovinometro non segna mai oltre 420 km al 90% di carica. Abituato a leggere su Facebook che quest’autonomia la segna una 58 kWh e anche oltre. Vi chiedo di spiegarmi come faccio da solo a capire quanta autonomia ha la mia auto, se c’è un calcolo. Di solito dal 90% all’80 % l’auto fa 50 km, però se la usi per più km la percorrenza diventa dai 430 ai 450 km. Non ci capisco più nulla, speravo che con le temperature più altre arrivasse sopra i 500 km, invece niente: tra cambio pneumatici invernali ed estivi nulla è cambiato. Aiutatemi prima che vada in Cupra Garage“. Michele Coratti, Frosinone

L’indovinometro non basta, serve il check della batteria

Risposta. Chi vende un’elettrica dovrebbe avvisare il cliente che l’autonomia dichiarata dal costruttore è quasi sempre irraggiungibile nella vita reale. Questo perché, come spiegato in una serie di articoli dal titolo “Autonomia canaglia“, i test di omologazione sono effettuati in condizioni troppo favorevoli. Con velocità media di 46,5 km/h: basta accelerare un po’…Questa anomalia crea negli acquirenti un senso di delusione, aggravato dal fatto che non riesci mai ad avere un dato credibile sul range reale. La cifra riportata sul display, l’indovinometro, è in realtà una presunzione calcolata elaborando i dati di consumo degli ultimi km percorsi. Ma se, per esempio, di recente abbiamo guidato solo in città e poi partiamo per un viaggio in autostrada, la percorrenza si rivelerà ben minore del dato di partenza. In conclusione: l’autonomia nel tempo cala con il progressivo deterioramento della batteria. Ma solo un check delle celle, dopo un congruo periodo di tempo, ti dice quanto realmente hai perso.

