Autonomia a 24 km con la 3008 plug-in: che succede?

“S ono possessore di un Peugeot 3008 ibrida plug-in. Abito in provincia di Torino, la temperatura da due settimane ovviamente è scesa sotto i 10 gradi soprattutto la notte. Ma ormai ad ogni ricarica l’autonomia dai seppur pochi 44 chilometri è passata improvvisamente ai 24 con uno stile di guida piuttosto risparmioso. E senza cambiare assolutamente nulla Lo trovo assolutamente scandaloso, mi sono lamentato anche con la casa madre e ho chiesto una verifica della batteria. Come si fa a comprare l’automobile che ad ogni ricarica il costo rimane lo stesso, ma l’autonomia diminuisce improvvisamente così??? Grazie per l’attenzione”. Alessandro Ferro.

Risposta. A questo punto siamo curiosi di capire che cosa dirà la Peugeot dopo avere esaminato lo stato di salute delle celle della batteria da 13,2 kWh. Sulla carta la 3008 dovrebbe avere un’autonomia in solo-elettrica di poco più di 50 km. E, come abbiamo già risposto a un altro lettore che lamentava lo stesso problema (nel suo caso riduzione a 28 km), è normale che d’inverno col freddo il range si riduca. Ma in effetti lascia perplessi che, secondo l’indovinometro di bordo, addirittura si dimezzi, visto che altri lettori danno indicazioni più rassicuranti. I concessionari più attenti, di solito, per attenuare l’impatto delle basse temperature, danno alcuni suggerimenti. Uno è caricare la batteria in un’area chiusa al riparo dal freddo subito dopo la guida, per mantenere la temperatura della batteria stessa. Il che, di conseguenza, migliora l’efficienza del processo di ricarica.

Che consigli si danno per le basse temperature

Altro consiglio è di preriscaldare l’interno dell’auto, dato che i componenti elettrici funzionano in modo più efficiente a 21,5º/22ºC. Per raggiungere questa temperatura senza inficiare l’autonomia, la soluzione suggerita è accendere il riscaldamento. O attivare da remoto le funzioni di sedile e volante riscaldati, utilizzando l’app pochi minuti prima di salire in auto, col veicolo ancora collegato al caricabatterie. In questo modo l’interno-veicolo è caldo quando si entra, senza dover utilizzare la batteria una volta iniziato il viaggio. Ma è chiaro che si tratta di accorgimenti che possono attenuare in piccola parte il problema. Dai resoconti dei lettori sembra di capire che la perdita di autonomia col freddo per le ibride plug-in sia più consistente rispetto alle elettriche pure. Sarebbe per noi interessante, in questi giorni di freddo intenso al Nord, raccogliere un po’ di dati su quel che vi risulta con le vostre auto, elettriche o ibride plug-in.