Autonomia 869 km veri per la Mercedes EQS

Autonomia 869 km veri con una ricarica. La nuova Mercedes-Benz EQS 450+ ha superato di oltre 115 km l’autonomia stimata dall’EPA americana. Il risultato arriva da un test su strada condotto dal sito specializzato Edmunds. E conferma i progressi della Casa tedesca sul fronte di efficienza energetica, potenza di ricarica e gestione della batteria.

Autonomia 869 km veri con velocità media 65 km/h

La Mercedes EQS 450+ in versione Model Year 2027 è stata sottoposta a un aggiornamento importante, che comprende una batteria da 122 kWh e un’architettura elettrica a 800 Volt. La Casa tedesca dichiara un’autonomia fino a 467 miglia, equivalenti a circa 752 km (ciclo EPA americano).

Un dato, quest’ultimo, che tuttavia è stato ampiamente superato durante la prova realizzata da Edmunds, nella quale la berlina ha raggiunto circa 869 km prima di fermarsi per la ricarica. Parliamo di 117 km in più rispetto alla stima ufficiale americana. I test-autonomia della testata americana includono il 60% di percorrenza in città e il 40% in autostrada, con una velocità media di poco meno di 65 km/h. Clima impostato a 22°.

Oltretutto si tratta della maggiore autonomia mai registrata da una berlina elettrica nei test di Edmunds. Il risultato supera anche quello della Lucid Air, prima vettura elettrica ad aver oltrepassato la soglia delle 500 miglia (circa 805 km).

Consumi in calo del 13% rispetto al passato

Da evidenziare i netti miglioramenti anche rispetto al modello passato: la Mercedes EQS 450+ del 2025 aveva infatti percorso circa 747 km con singola ricarica, consumando 34 kWh/100 miglia. La nuova versione ha quindi guadagnato in autonomia, circa 121 km, riducendo contemporaneamente il consumo energetico di circa il 13% (la model year 2027 consuma 29,6 kWh/100 miglia).

È un miglioramento che conta anche nella prospettiva europea, dove l’efficienza reale delle auto elettriche assume un peso crescente, soprattutto sulle percorrenze autostradali e nei lunghi trasferimenti. Resta naturalmente da verificare come si comporterebbe la vettura nelle condizioni di omologazione e di utilizzo europee, che non sono direttamente sovrapponibili a quelle statunitensi.

Autonomia 869 km veri: ricarica a 350 kW, +160 km in 7 minuti

L’altro salto in avanti riguarda la ricarica. Durante le prove, Edmunds ha rilevato una potenza di picco di 350 kW, in linea con quanto dichiarato da Mercedes, e una potenza media di 222 kW durante la sessione. Anche in questo caso il confronto con la precedente EQS è significativo: Il modello 2025 aveva raggiunto un picco di 208 kW, mantenendo una media di 175 kW.

Secondo i dati del test, la nuova berlina è riuscita a recuperare l’equivalente di 825 miglia di autonomia in un’ora di ricarica. Ancora più indicativo il tempo necessario per aggiungere 100 miglia (circa 161 km): poco più di sette minuti.

La sfida dell’efficienza coinvolge anche BMW e Volvo

La prova di Edmunds ha messo in evidenza anche i progressi di altri modelli elettrici di nuova generazione.

Ad esempio, una BMW iX3 50 xDrive Model Year 2027 ha percorso 436 miglia, circa 700 km, superando di 44 miglia la propria stima EPA. Il consumo rilevato è stato di 28,3 kWh/100 miglia, migliore rispetto ai 32 kWh dichiarati come riferimento EPA. Nello stesso ciclo di prove, la nuova Volvo EX60 ha raggiunto circa 566 km, mentre la Mercedes GLC Electric si è fermata a 392 miglia, equivalenti a circa 630 km.

I risultati, come detto, non sono direttamente trasferibili ai cicli WLTP europei, ma offrono comunque un’importante indicazione sull’evoluzione delle piattaforme elettriche. La competizione tra costruttori premium si sta spostando sempre più dall’autonomia dichiarata alla capacità di garantire efficienza e ricariche rapide nell’utilizzo reale.