Autonomia 810 km per la Volvo EX60 in arrivo. La Casa svedese il 21 gennaio svelerà il nuovo Suv elettrico che prende il posto della XC60. Fornendo già ora alcune anticipazioni.
Autonomia 810 km per la versione a trazione integrale
Sono sempre di più i modelli elettrici che superano gli 800 km di autonomia: da ultimo la BMW iX3 (qui la presentazione). Obbiettivo raggiunto ora anche dalla nuova EX60 (versione 4x4), che nasce sulla piattaforma SPA3 di Volvo. Oltre alla percorrenza, si annuncia notevole anche la velocità di ricarica. La Casa svedese annuncia che la EX 60 “può recuperare fino a 340 km di autonomia in soli 10 minuti, se collegato a un caricabatterie veloce da 400 kW”. Con punte notevoli, quindi, consentite dall’utilizzo di un sistema elettrico a 800 volt. È un deciso passo avanti rispetto a quanto garantito finora dalla gamma Volvo. Importante anche notare che il costruttore promette che l’EX60 raggiungerà queste prestazioni di ricarica “in tutte le condizioni atmosferiche”. Presumibilmente grazie a un robusto precondizionamento. Nelle info preliminari Volvo spiega poi che un “nuovo design della cella della batteria dell’EX60 bilancia attentamente la densità di energia e l’erogazione di potenza, Aumentando ulteriormente l’autonomia“.
Ricarica super-rapida “in tutte le condizioni”
Il 21 sapremo che capacità ha una batteria come quella della EX60 in grado di assicurare 810 km di autonomia. Per ora sappiamo solo che è integrata direttamente nella struttura del veicolo, con tecnologia Cell-to-Body. I motori elettrici sono sviluppati internamente, come il sistema elettrico a 800 volt e il software. E consentono un trasferimento di energia più efficiente durante la ricarica, riducendo la generazione di calore e l’energia necessaria per il raffreddamento. Agli acquirenti della nuova Volvo verrà fornita una garanzia di 10 anni sulla batteria. Completamente nuovo per la marca svedese anche il processo di produzione: la EX60 sarà il primo modello a utilizzare il Megacasting, simile al sistema usato da Tesla. Con la stampa di componenti molto grandi e pressofuso di precisione in un unico pezzo, in sostituzione del montaggio di tanti piccoli pezzi. Il che taglia i costi e i tempi di produzione. Lasciando aperto qualche interrogativo sulle spese di riparazione in caso di incidenti.
Climatizzare l’auto prepara anche la batteria? VIDEO
Non esiste la XC60 Electric che menzionate sotto la foto, è un refuso
Mi piace poco il megacasting pero’…..
Rotta verso i 1000km non tanto per i km in se ma più per un fattore psicologico per chi proviene dal termico e contesta a prescindere…
Tanto a quelli non andrà mai bene nulla… prima facevano il pieno in 5 minuti, ora che i tempi per le ricariche si abbassano dicono che lo fanno in solo 3 minuti… però io passo due volte al giorno davanti al distributore dell’Iper e c’è sempre una una bella fila di auto ferme in attesa chissà per quanto tempo per risparmiare 2 centesimi al litro.
mi pare negli anni il commento tipico a sminuire è passato da:
– “finché non fanno 300 km in autostrada a 130 kw/h fissi non servono a niente”
– era diventato “finché non fanno 400 km in autostrada..”
– e ora a inizio 2026 vedo diventa ” … 500 km in autostrada..”
cioè il requisito si allunga man mano di pari passo con la crescità delle autonomie delle più recenti BEV long range 🙂 🙂 🙂
Considerando che 1000km WLTP sono 500-600km in autostrada direi che è un target ragionevole per le auto pensate per le lunghe trasferte autostradali.