Autonomia 792 km per Mercedes CLA

Autonomia 792 km per la nuova Mercedes CLA: la Casa della Stella alza l’asticella per l’elettrico, non solo nel range, ma anche nei tempi di ricarica. Mancano i prezzi per capirne le potenzialità, anche nei confronti di Tesla.

Autonomia 729 km con 85 kWh di batteria e consumi ridotti

Doppia premessa. La prima è un’affermazione di Mercedes che taglia la testa al toro alla narrazione secondo la quale, nell’intero ciclo di vita, le auto elettriche sarebbero meno sostenibili: “L’impronta di carbonio della nuova CLA completamente elettrica è ridotta del 40% sull’intera catena del valore rispetto al modello precedente non elettrificato“. La seconda è un onore al merito della Casa tedesca che, nel momento in cui il vento in Europa soffia a favore dell’ibrido, decide di far uscire per prima la versione elettrica. Ma veniamo all’autonomia, che è il primo dato che impressiona. Nella versione 250+ (motore da 200 kW) la nuov CLA ha consumi compresi tra 14,1 e 12,2 kWh/100 km e, con un batteria da 85 kWh netti, arriva a 792 km di autonomia. Il che significa almeno 500 km nelle condizioni peggiori, con basse temperature e velcità da autostrada. La 350 Matic è invece la versione più prestazionale e qui la potenza del motore è di 260 kW, con un’autonomia inferiore (la batteria è la stessa da 85 kWh).

Ricarica super veloce, fino a 350 kW: in 10 minuti 325 km

Occhio anche alla velocità di ricarica: la Mercedes fa sapere che l’architettura elettrica a 800 volt rende i tempi molto vicini a quelli di un rifornimento di carburante. Con punte di potenza fino a 320 kW, nelle (per ora poche) stazioni che lo consentono. Ove possibile, la CLA 250 + può ricaricare fino a 325 km in dieci minuti, sosta decisamente accettabile. Quanto alla batteria, la Mercedes fa sapere che la nuova CLA elettrica è dotata di celle con anodi che mescolano ossido di silicio e grafite. Rispetto alla batteria precedente con anodi di grafite convenzionali, la densità energetica gravimetrica è stata aumentata fino al 20%. La densità di energia volumetrica della chimica delle celle è di 680 Wh/l. Il contenuto di cobalto è stato ulteriormente ridotto, così come l’impronta di carbonio, in calo di circa il 30% per cella rispetto alla precedente. “Questo grazie… alla produzione di celle a zero emissioni e all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nella produzione di anodi, catodi e alloggiamenti delle celle“.

Cambio a due velocità e pompa di calore aria-aria di serie

Altro aspetto interessante è il cambio a due velocità sulla trasmissione principale dell’asse posteriore. “La prima marcia consente un’eccellente accelerazione fin dall’inizio, un’elevata capacità di traino e una grande efficienza nel traffico“, spiega la Mercedes. La seconda marcia è progettata per l’erogazione di potenza alle alte velocità e per un’elevata efficienza in autostrada: “Garantisce un’autonomia eccezionale e un grande comfort sulle lunghe distanze. Anche la velocità massima viene raggiunta in seconda“. Nella presentazione la Casa tedesca enfatizza poi la presenza di una pompa di calore aria-aria multi-sorgente di serie: “Non richiede più la deviazione attraverso un circuito d’acqua. E, come cosiddetto modello multi-sorgente, può utilizzare tre fonti di energia in parallelo: il calore di scarto della trasmissione elettrica, la batteria e l’aria ambiente. Utilizzando questo calore ‘gratuito’... richiede solo un terzo dell’energia elettrica di cui avrebbe bisogno un riscaldatore ausiliario di pari potenza”.