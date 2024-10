Autonomia 702 km per Model 3 Long Range a trazione posteriore: Tesla mette in vendita la versione con range maggiorato, con prezzi da 44.990 euro.

Autonomia 702 km a 44.990€, consumi di 1 kWh per 8 km

Con il suo modello attualmente più venduto, leader anche in Italia, Tesla spinge l’asticella sopra la soglia dei 700 km. E, cosa altrettanto importante per chi viaggia molto, comprime i consumi omologati a 12.5kWh/100 km. Significa fare 8 km con un kWh: un dato ragguardevole, anche se a velocità da autostrada ovviamente i consumi sono maggiori. Tutti numeri che, secondo la Casa di Elon Musk, fanno di questa versione della Model 3 la Tesla più efficiente mai prodotta. Non solo: la marca americana sostiene che è il veicolo elettrico più efficiente attualmente disponibile in Europa. Nonché quello con il miglior rapporto prezzo-autonomia disponibile sul nostro mercato dell’elettrico. “Mantenere un prezzo accessibile, pur garantendo un’autonomia così elevata, è stato possibile grazie ai nostri continui sforzi di progettazione“, spiega Tesla. “Sforzi incentrati sull’efficienza energetica e sulla riduzione dei costi“. Le consegne di questa versione inizieranno a novembre.

“Fai un km con l’energia che serve per scaldare un pasto nel microonde”

Tesla fa esempi molto terra a terra per spiegare quanti siano contenuti i consumi di questa versione: “La Model 3 Long Range a trazione posteriore può percorrere un km con l‘energia necessaria per riscaldare nel microonde un pasto congelato. In prospettiva, ciò significa che in futuro i proprietari saranno in grado di percorrere più km per ogni euro speso per la ricarica“. Il marchio americano enfatizza poi il fatto che, nonostante il prezzo competitivo, anche questa versione è caratterizzata da allestimenti premium degli interni. Con un impianto audio progettato da Tesla, con 9 altoparlanti e un amplificatore, e un supporto nativo per servizi di streaming come Spotify, Apple Music e YouTube Music. Sedili riscaldati sia nella prima che nella seconda fila. Le consegne di Model 3 LR RWD in Italia inizieranno a novembre. Mentre il prezzo della versione più economica, sempre con trazione dietro e 513 km di autonomia, è sceso a 39.990 euro.