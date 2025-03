Autonomia 590 km per la nuova Enyaq

Autonomia 590 km per la nuova Skoda Enyaq, entrata in produzione a Mladá Boleslav. La prima versione è stata venduta in 250 mila esemplari.

Autonomia 590 km per la “85 Coupé”

L’elettrico è un work in progress, sotto tutti i punti di vista: capacità della batteria (a parità di peso), efficienza generale del veicolo, autonomia… Ne è la riprova la nuova Enyaq, che arriva a meno di 5 anni dalla presentazione del primo modello. Ovviamente il primo dato che ti colpisce è la strada che potrai fare con batteria piena: il Suv della Skoda arriva a sfiorare i 600 km, per la precisione 590 per la versione Coupé e 580 per la versione “normale”. Il riferimento in questa categoria di Suv resta la Tesla Model Y, anch’essa in uscita con la nuova versione, capace di arrivare a 622 km nella versione RWD Long Range. Stiamo sempre parlando di dati di omologazione WLTP, più che attendibili se si viaggia in città e dintorni, ottimistici se vai in autostrada a velocità elevate. Ma sono comunque percorrenze molto buone per veicoli di queste dimensioni, sufficienti per coprire qualsiasi tipo di viaggio.

Due versioni con trazione posteriore, una con l’integrale

La nuova famiglia Enyaq è disponibile con due dimensioni di batteria e tre opzioni di propulsione, con potenze comprese tra 150 kW e 210 kW. La Enyaq 60 e la Enyaq 85 sono dotati di un unico motore elettrico e trazione posteriore. Mentre la Enyaq 85x aggiunge un secondo motore elettrico all’anteriore per ottenere la trazione integrale. La Skoda fa sapere che la nuova versione fruisce anche di una serie di miglioramenti aerodinamici, tra cui air curtain ottimizzate nel paraurti anteriore, cerchi di nuova concezione e uno spazio sigillato tra il radiatore e la calandra. Tutto questo assicura un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,245 per Enyaq e 0,225 per Enyaq Coupé. Nello stabilimento nella Repubblica Ceca in cui nasce, questa Skoda potrà essere prodotta fino a 300 esemplari al giorno, se il mercato lo richiede. Per ora non si parla di prezzi, cosa che avverrà a breve.

