Automotive Dealer Day, le richieste del settore per rilanciare le vendite

A Verona, si discute del futuro del mercato dell’auto. La tre giorni dell’edizione 2025 di Automotive dealer day (13-15 maggio) non è solo un momento di incontro tra gli operatori. Ma anche il momento per capire le richieste di tutta la filiera – dal governo italiano alla Ue – per il rilancio del settore. Idee diverse, raccolte nel convegno di apertura della manifestazione. A cui ha dato alcune risposto il ministro dei trasporti, Matteo Salvini.

Salvare l’auto europea. Occorrono interventi e occorre fa presto: senza una visione precisa – e di fronte alla crescita dei marchi asiatici – c’è la concreta possibilità che nei prossimi anni si dimezzi la produzione dei veicoli all’interno della Ue. Come fare e cosa dovrebbero fare le istituzioni? E’ stato questo il punto centrale del dibattito che ha aperto la tre giorni dell’Automotive Dealer Day di Verona.

Sotto la regia della società di consulenza Quintegia, la manifestazione si è aperta con un dibattito cui hanno partecipato i rappresentanti delle principali associazioni di categoria dell’automotive. Ad ampio raggio, da chi sostiene che il futuro è dell’auto elettrica a chi ritiene che è importante garantire la neutralità tecnologica a parità di calo di emissioni. Da chi le auto contribuisce a mantenerle durante tutto l’arco di vita a chi ha i rapporti diretti con i consumatori.

Senza dimenticare le ricadute nell’economia del paese. “Il settore automotive è un grande attivatore finanziario e fiscale”, ha ricordato nel suo intervento Marco Stella, presidente di Anfia (associazione delle filiera automobilistica). Per l’Italia rappresenta il 5% del Pil, che arriva al 15% con tutto l’indotto. “Il governo ha rinnovato per tre anni i benefici legati alle attività di ricerca sviluppo. E’ un primo passo, ma la risposta deve essere europea. Anche da Bruxelles, è arrivata una prima risposta, con il rinvio delle multe. Anche se ha dato un po’ di respiro, è evidente che non basterà: bisognerà rivedere la normativa sulle emissioni di CO2 e un regolamento che è a dir poco terribile, per il settore“.

“Il rinvio delle multe alle case automobilistiche da parte della Ue è solo una boccata di ossigeno”

Ma le preoccupazioni sono anche di chi guarda al futuro prossimo. Lo ha fatto Fabio Pressi, presidente di Motus-e. (l’associazione che ha come scopo la promozione della mobilità elettrica). E’ partito dai dati, per certi versi clamorosi, delle ultime immatricolazioni. “Ad aprile, l’Italia è stata in termini percentuali il primo mercato europeo, con un aumento del 110,38% rispetto ad aprile 2024, con una quota di mercato salita al 4,76%. Ma il dato non deve ingannare, rimaniamo distanti rispetto al resto d’Europa“.

Prendendo proprio i dati forniti da Motus-e, la quota di mercato delle auto elettriche è attestata al 18,18% in Francia, al 17,01% in Germania, al 6,98% in Spagna e al 20,75% nel Regno Unito. Nello stesso mese, la market share in Italia era stata del 5,17%. Per Pressi è importante che “ci siano certezze per il mercato“, perché secondo gli obiettivi l’Italia dovrebbe immatricolare nei prossimi anni 6 milioni di veicoli elettrici. Un obiettivo al momento molto complicato da raggiungere.

Un altro tema ha guidato tutti gli interventi all’incontro istituzionale dell’Automotive Dealer Day: la necessità di sostituire il parco auto circolante. Uno dei più “anziani” d’Europa, dove il 25% di veicoli sta nella categoria compresa da Euro 0 a euro 4. E che ha una età media di 13 anni. Sull’argomento è andato molto diretto Michele Crisci, presidente di Unrae (l’associazione dei marchi stranieri in Italia). “Il principale limite italiano è la mancanza di una strategia precisa. Troppi annunci anche mal interpretati su provvedimenti che alla fine hanno portato benefici molto relativi. E’ il caso degli ultimi incentivi, bruciati in sette ore“. Così come ha rimarcato gli errori compiuti dal legislatore sulla fiscalità legata alle flotte aziendali.

Automotive Dealer Day: il Ministro Salvini ha ammesso l’errore sulla fiscalità delle auto aziendali a ha promesso la fine del superbollo

Quest’ultimo è un tema ripreso anche da Alberto Viano, presidente di Uniasa (associazione degli autonoleggi e degli operatori sharing). A cominciare da una forte critica alle scelte del governo: “Mai ci saremmo aspettati una riforma che ci ha fatto fare passi indietro e che è stata approvata diversamente da come era stato concordato“. La categoria chiede innanzitutto di rivedere la deducibilità fiscale che in Paesi come Germania, Uk e Spagna è al 100%, mentre in Italia è solo al 40%. Viano ha anche ricordato come il settore delle auto aziendali potrebbe essere fondamentale per la sostituzione del parco auto, visto il tasso di ricambio e il fatto che rappresenta il 34% del circolante.

Molto severo il giudizio nei confronti di Bruxelles da parte di Plinio Vanini, presidente di Federauto (l’associazione dei concessionari auto). Critico sia sugli obiettivi al 2035 (“Scelta ideologica e unilaterale”), sia sul rinvio delle multe. “L’Unione europea ha solo spostato nel tempo la data della sentenza. Ben diverso sarebbe stato se avesse deciso di azzerare le multe“. Negativo il suo giudizio anche sulle politiche di rottamazione (“Non risolvono il problema“). A sua volta ha chiesto una diversa fiscalità sulle nuove immatricolazioni nonché l’abolizione del superbollo.

A rispondere a nome del governo ci ha pensato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il quale ha ammesso che “sulle flotte aziendali è stato commesso un errore” e ha aperto alla possibilità di abolire il superbollo “che prevede un mancato incasso di soli 200 milioni“. Ha ribadito la sua totale contrarietà al tutto elettrico, contestando le scelte in tema di decarbonizzazione da parte della Ue: “Hanno commesso il delitto perfetto, perché mentre l’Europa continua a diminuire le sue emissioni, altrove a cominciare dalla Cina, si inquina senza che ci sia un domani. Ma così facendo stiamo uccidendo un settore“.

