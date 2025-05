Automotive dealer day, edizione record con 6.500 visitatori (+25% sul 2024)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Automotive Dealer Day – House of Mobility si conferma il più importante hub europeo del retail e dell’indotto automotive. Numeri da record per l’evento che si è tenuto alla Fiera di Verona: 6.500 visitatori, con le presenze di provenienza internazionale che segnano un +25% rispetto al 2024. Inoltre, ci sono state oltre 100 aziende espositrici e 30 Automotive e Mobility Brand tra Brand Point e attività in sinergia. Con una crescita del 20% di nuove aziende partecipanti.

Si chiude sicuramente in positivo la 23° edizione, dal titolo Decoding Revolution. Una tre giorni di approfondimenti attraverso incontri, dibattiti e networking che ha visto protagonisti dealer italiani che stanno affrontando un percorso di espansione internazionale. Come si legge nella nota conclusiva della manifestazione “presenti in forza anche operatori stranieri che hanno potuto scoprire servizi innovativi, soluzioni per il business e contenuti sviluppati dal board scientifico di Quintegia, funzionali a prendere decisioni strategiche in un momento di grande incertezza”.

“Automotive Dealer Day si conferma l’appuntamento indipendente e centrale per supportare le scelte del settore”

“Nell’edizione 2025 l’apporto degli studi e delle analisi realizzate da Quintegia, grazie al contributo di tutti i nostri professionisti, ha permesso di decifrare i trend del cambiamento che imprenditori, manager e istituzioni stanno affrontando. Automotive Dealer Day si conferma l’appuntamento indipendente e centrale per supportare le scelte del settore della distribuzione. La partecipazione di brand consolidati nel mercato e quella dei nuovi entranti ha richiamato l’attenzione dei dealer sempre più attenti a cogliere nuove opportunità di business per soddisfare clienti che stanno modificando il loro approccio alla mobilità”, ha sottolineato Tommaso Bortolomiol, CEO Quintegia.

