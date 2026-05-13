





Lead with your brand: il tema dell’edizione 2026 di Automotive Dealer Day 2026. Si riparte dal peso del marchio per affrontare a 360 gradi il mondo del retail automotive.

Dal 19 al 21 maggio torna a Verona Automotive Dealer Day 2026, il principale appuntamento italiano dedicato al retail automotive e uno dei più importanti al mondo per dimensioni e rilevanza strategica. L’edizione 2026, organizzata da Quintegia, ruota attorno al tema “Lead with your brand”, un invito rivolto a dealer, costruttori e operatori della mobilità a ripensare il ruolo del marchio come leva centrale per affrontare le profonde trasformazioni del settore.

In un mercato attraversato da elettrificazione, nuove forme di distribuzione, digitalizzazione e crescente pressione sui margini, il brand non viene più interpretato soltanto come elemento di marketing, ma come sintesi di identità, leadership imprenditoriale e capacità di creare valore nel lungo periodo.

Automotive Dealer Day 2026: sempre più internazionale

Automotive Dealer Day si conferma una piattaforma globale di confronto strategico. Anche quest’anno saranno presenti relatori, delegazioni e operatori provenienti da tutto il mondo, con sessioni dedicate ai macro trend internazionali, agli scenari geopolitici e ai loro effetti sull’automotive.

Workshop con traduzione simultanea, aree dedicate agli incontri e momenti di networking renderanno l’evento ancora più orientato allo scambio pratico tra i protagonisti della filiera. Si potrà programmare e prenotare la partecipazione ai vari momenti di incontro attraverso l’app dedicata o direttamente sul sito dopo essersi iscritti.

Debutta il focus sulle flotte aziendali

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è l’introduzione di uno spazio specifico dedicato alle flotte aziendali. Un segmento considerato ormai strategico sia per la crescita del mercato sia per la diffusione della mobilità elettrica. Si parlerà di gestione del cliente business, CRM evoluti, organizzazione commerciale e nuove sinergie tra costruttori, concessionari e operatori della mobilità. Il mondo B2B viene così interpretato come una delle principali opportunità di sviluppo per i dealer.

Geopolitica, economia e nuovi equilibri del settore

Ampio spazio sarà dedicato all’analisi del contesto internazionale. Sul palco saliranno l’economista geopolitico Brunello Rosa e Greta Cristini, chiamati a interpretare i grandi cambiamenti che stanno influenzando il mercato automotive. Dalle tensioni geopolitiche ai tassi d’interesse, passando per supply chain, cybersecurity e pressione competitiva, l’obiettivo sarà offrire strumenti concreti per comprendere e affrontare l’incertezza strutturale del mercato.

Il dealer torna al centro della trasformazione

Uno dei temi centrali della manifestazione sarà il nuovo ruolo del retail automotive. La concessionaria non è più soltanto un punto vendita, ma un luogo in cui il brand prende forma attraverso esperienza, relazione e fiducia. Si affronteranno temi come: design degli spazi, customer journey, cultura del servizio e integrazione tra tecnologia e fattore umano. Il tutto in un confronto diretto tra operatori e costruttori.

OEM, nuovi brand e concentrazione delle reti

L’evento approfondirà anche il consolidamento delle reti distributive e la crescita dei grandi gruppi dealer attraverso operazioni di merger & acquisition. Un cambiamento che sta ridefinendo i rapporti di forza tra OEM e distribuzione. Parallelamente tornerà il New Brand Observatory, osservatorio dedicato all’arrivo dei nuovi marchi automotive sul mercato europeo. Un tema strategico per comprendere compatibilità, rischi e opportunità nella costruzione dei portafogli dealer del futuro. E anche per farsi un’idea di potenziali competitor.

Non si possono tralasciare anche strumenti fondamentali efficienza operativa, controllo dei costi, digitalizzazione e utilizzo dei dati come strumenti decisivi per aumentare competitività e marginalità.

Intelligenza artificiale e contaminazione tra settori

Sul fronte tecnologico uno degli interventi più attesi sarà quello di Fabio Moioli, già Head of Consulting di Microsoft, che approfondirà il ruolo dell’intelligenza artificiale come leva concreta di competitività.

Spazio anche alla contaminazione intersettoriale con Cristina Scocchia, che porterà al mondo automotive una visione maturata in settori differenti, dimostrando come leadership e brand possano diventare strumenti centrali di crescita.

Date, location e informazioni utili

Automotive Dealer Day 2026 si svolgerà presso Veronafiere dal 19 al 21 maggio 2026. Il programma completo, il calendario delle sessioni, le modalità di accredito e i costi di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale Automotive Dealer Day .

La manifestazione è facilmente raggiungibile sia in auto sia in treno grazie alla vicinanza con la stazione di Verona Porta Nuova e ai principali collegamenti autostradali. Per i partecipanti provenienti da fuori città sono inoltre disponibili convenzioni alberghiere e servizi dedicati.