





Più che una semplice fiera, Automotive Dealer Day 2026 è una gigantesca fotografia dello stato di salute del settore automotive internazionale. Nei padiglioni di Verona non si viene tanto per vendere, quanto per capire come cambierà il mercato nei prossimi anni.

Girando tra stand e sale conferenze emerge subito un elemento chiaro: il settore sta cercando un nuovo equilibrio. L’elettrico continua a occupare una parte importante del dibattito, ma rispetto agli anni passati il tono è diverso. Meno entusiasmo teorico e più attenzione a problemi concreti: marginalità, costi, gestione dei clienti, valore residuo delle auto e sostenibilità economica delle reti vendita. Ma non solo: oltre agli aspetti più “hard” c’è anche tanto futuro e qui il terreno diventa più scivoloso. Il confronto con nuove tecnologie (leggi intelligenza artificiale) è obbligatorio e allarga i confini automotive a tutti i livelli, dal concessionario alle scatole nere da installare sui veicoli. In fiera si respira poi un forte clima da business meeting e Automotive Dealer Day resta uno degli appuntamenti più importanti per il networking del settore italiano: concessionari, manager, società tecnologiche, aziende energetiche e startup.

Il cliente, cambia l’approccio. Il brand resta importante

Una parte enorme della manifestazione ruota attorno al concetto di relazione con il cliente. Molte aziende presentano piattaforme software pensate per seguire l’utente in ogni fase: dal primo contatto online fino al post-vendita. CRM evoluti, strumenti di analisi dati, sistemi automatici di gestione dei lead e intelligenza artificiale sono ovunque. L’impressione è che il concessionario tradizionale stia cercando di trasformarsi sempre più in una struttura capace di vendere servizi oltre che automobili.

L’intelligenza artificiale nell’automotive

L’AI entra nell’automazione dei processi con assistenti virtuali, gestione intelligente dei contatti e strumenti per velocizzare il lavoro commerciale. Rispetto alla narrativa quasi fantascientifica vista in altri eventi tech, qui il taglio è molto più pratico. Le aziende cercano applicazioni immediate, concrete, capaci di ridurre tempi e costi.

“C’è tutto il tema della tecnologia e dell’intelligenza artificiale – spiega il CEO di Quintegia, Tommaso Bortolomiol – che oggi può portare grande efficienza in termini di costo sui processi aziendali, che anche qui è un fronte di lavoro estremamente caldo. Ancora non ha espresso il suo potenziale, ma riteniamo assolutamente che sia cruciale per i prossimi anni lavorarci”.

Brand legacy e brand cinesi

Molto presente anche il tema dei marchi cinesi. Diversi panel affrontano il rapido cambiamento degli equilibri internazionali e il modo in cui i costruttori orientali stanno modificando il mercato europeo. Non si discute soltanto di prezzi aggressivi, ma soprattutto della rapidità con cui questi brand riescono a sviluppare software, aggiornamenti e nuovi modelli. L’appuntamento veronese è anche l’occasione per presentare nuovi modelli in anteprima italiana anche se dal punto di vista espositivo la manifestazione è molto diversa dai classici saloni dell’auto. Qui il prodotto spesso passa in secondo piano rispetto ai servizi.

“Questo è un business sicuramente fatto principalmente di persone, per cui continuare a costruire competenze, alimentare percorsi formativi e costruire anche dei percorsi di carriera all’interno delle concessionarie, che ormai sono aziende estremamente strutturate, estremamente complesse”, sottolinea ancora Bortolomiol.

L’arrivo di brand dall’oriente pesa sul mercato e ovviamente anche sui brand tradizionali, quelli stabilmente presenti nei cuori e nelle strade europee. Per loro è ancora più importante lavorare sull’identità del brand e consolidare la fiducia.

Le tre “lezioni” di Automotive Dealer Day 2026

Secondo il CEO di Quintegia, oggi le priorità principali per il settore sono tre: costruire una comunicazione coerente tra brand e territorio, sfruttare concretamente il potenziale dell’intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza dei processi, investendo sulle persone, creando nuove competenze e percorsi di crescita all’interno delle concessionarie.

La sensazione finale è quella di un comparto che, pur attraversando una fase complessa, sta lentamente abbandonando i toni emergenziali degli ultimi anni. A Verona si percepisce soprattutto la volontà di capire come costruire un modello sostenibile per il futuro dell’automotive europeo, in un contesto dove tecnologia, software, persone e identità del brand stanno diventando importanti quasi quanto le auto stesse.