

















Automobilisti elettrici considerati zero, questo il problema. Due lettori segnalano la difficoltà di ricaricare, a Correggio e a Milano, sempre per i soliti maleducati. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

A Correggio ricarica occupata dalla rastrelliera per bici

“S pettabile Redazione di Vaielettrico, desidero segnalare un disservizio riscontrato presso la piazzola di ricarica situata in Piazzale 2 agosto, nel comune di Correggio (RE). In data 23 settembre 2026 verso le 11:30 ho notato che la colonnina, di Enel X Way, aveva entrambe le piazzole destinate alla ricarica occupate da una rastrelliera per biciclette. Dato che il parcheggio è molto grande e c’è solo quella colonnina, non si poteva piazzare altrove la rastrelliera? Allego foto. Cordiali saluti “. Antonio Belli

“V i meravigliate che la gente compra così poche auto elettriche in Italia? Il problema è che per chi le guida non c’è nessun rispetto. Anzi, spesso c’è avversione e sarcasmo. Lo dice uno che si reca spesso per lavoro a Milano e trova difficoltà a ricaricare nelle A2A, tra auto, bici e motorini in sosta. Io non l’ho ancora fatto, ma mi dicono che se chiami i Vigili col cavolo che escono a multare questi incivili”. Sandro B.

Automobilisti elettrici considerati zero? L’esempio viene dall’alto…

Risposta . Chi i governa in primis ha sempre considerato l’auto elettrica un capriccio per ricchi annoiati. Non meritevole di alcuna tutela, dunque. Persino negli uffici postali capita di trovare gli spazi per le ricariche occupati per tutt’altro scopo. Vanificando il grande sforzo di Poste Italiane per instalalre colonnine anche nelle filiali più periferiche. Il problema è che, come detto giustamente nelle lettera da Milano, quasi mai chi occupa questi spazi indebitamente viene punito (si potrebbe arrivare alla rimozione). E la domanda che poniamo da sempre è: che cosa accadrebbe se si parcheggiasi davanti alla pompa di un distributore di benzina, impedendo di utilizzarla? Mah…