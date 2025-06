Automobilista elettrico corretto? Solo a queste 5 condizioni…

Ti consideri un automobilista elettrico corretto? In realtà lo sei solo se rispetti queste 5 condizioni, secondo il codice di comportamento stilato dall’app francese Chargemap. A molti possono sembrare consigli ovvii, ma nella pratica di tutti i giorni non lo sono poi tanto…

Automobilista elettrico corretto? Libera lo stallo appena ricaricato…

1 – Libera velocemente lo spazio dopo la ricarica, gli stalli non vanno considerati come un parcheggio. La stragrande maggioranza dei veicoli elettrici indica il tempo rimanente prima che la ricarica sia completa. E i modelli più recenti possono avvisarti in tempo reale inviando una notifica al tuo smartphone. Non ci sono scuse

2 – Usa la stazione di ricarica giusta per il tuo viaggio. Esistono diverse potenze per auto elettriche e ibride plug-in: utilizza un punto di ricarica adatto alla tecnologia a bordo della tua auto e al tuo viaggio. Se il caricabatterie non va oltre i 3 kW, non è necessario collegarsi a una ricarica rapida da 50 e più. Evita di occupare colonnine più adatte ad altri veicoli. E se devi fare solo pochi km, non è necessario ricaricare in una stazione rapida.

Non incattivirti sulla colonnina se non funziona, chiama l’assitenza

3 – Se la stazione è affollata, con auto in coda, indica l’ora di fine carica, soprattutto nelle stazioni autostradali. Tutto quello che devi fare è mettere una piccolo avviso sul cruscotto del veicolo. Questo dirà agli altri utenti quanto tempo dovranno aspettare prima di collegarsi.

4 – Rispetta la stazione di ricarica, è un investimento costoso per il gestore. Assicurati che cavi e spine siano nei loro supporti una volta completata l’operazione, non lasciarli a terra. Segui le istruzioni per avviare e terminare la ricarica. Se non funziona, non insistere premendo tutti i pulsanti: chiama il numero sulla colonnina.

5 – Sii gentile con gli altri automobilisti. Hai notato che un utente ha difficoltà a collegare/caricare la propria auto? Non esitare a offrire il tuo aiuto, spiegando come funzionano le varie strutture. Come altri hanno aiutato te quando eri un principiante…

