AutoCharge è davvero un miglioramento? Io non credo

AutoCharge, il sistema automatico di identificazione e ricarica introdotto in Italia da Electrip, è certamente un passo avanti rispetto ad App e RFID card, ma sconta alcune criticità. Ce le illustra Paolo Casciello, informatico di professione, ben conosciuto dai più assidui frequentatori del blog di Vaielettrico per i commenti con il nick Endyamar. Un ringraziamento da tutti noi.

di Paolo Casciello

Il conducente crea un account con una rete di ricarica che supporta Autocharge,

completa la registrazione e, una volta fatto, qualsiasi colonnina della rete

riconoscerà automaticamente il veicolo. Autocharge offre un’esperienza di ricarica più semplice ed immediata per l’utente: basta collegare il cavo di ricarica all’auto, senza bisogno di ulteriori passaggi. Inoltre, garantisce una maggiore sicurezza dei dati rispetto a tecnologie RFID come il MIFARE Classic, poiché gli indirizzi MAC non sono facilmente replicabili (a differenza delle carte RFID).

Quindi è la soluzione definitiva? Forse no. Vediamo di capire insieme quali sono i pro

e i contro di questa tecnologia.

Come funziona AutoCharge

Quando il cavo viene collegato all’auto, viene creato un canale di comunicazione dati con la colonnina. Come in ogni comunicazione i due attori devono essere riconosciuti e ognuno ha un indirizzo. L’auto ha un suo identificativo univoco che chiameremo MAC Address. Analogamente al numero di telaio (VIN), il MAC è univoco al mondo. Nessun altro veicolo ha lo stesso codice. O almeno così dovrebbe essere.

Ecco che è facile intuire quanto sia semplice Autocharge. Sapendo “chi è” l’auto non serve autenticare ulteriormente l’utente.

E’ a grandi linee il meccanismo che utilizza anche Tesla nei suoi Supercharger.

Sembra tutto perfetto. Dov’è il problema?

Questo semplice metodo di autenticazione è anche, a mio avviso, il principale limite di Autocharge. Perchè il MAC address è uno. Quindi il veicolo ha, di fatto, un solo account con quel provider. Non possiamo usarlo in roaming. Non possiamo usare “la tessera migliore al momento”.

Questa limitazione non è di certo la fine del mondo. Ma contribuisce a creare ulteriore

segmentazione. Perchè se, lentamente, si sta arrivando alla possibilità di avere una card

che funziona in interoperabilità con più operatori possibili, Autocharge imporrebbe di avere un account con ognuno di questi operatori.

E poi c’è tutta la questione sicurezza. Il MAC address è un numero “importante”. Permette di identificare univocamente il veicolo e rientra nei dati considerati privati.

L’Unione Europea ha stabilito misure di gestione dei MAC address in quanto sono codici

univoci che permettono di localizzare persone. E prevede anche la cancellazione del dato se non più utile. ( per maggiori informazioni qui il pdf). E’ interessante notare che aziende come VW decidono, al momento in cui scrivo questo articolo, di non comunicare il MAC address nella comunicazione con la colonnina. Non supportando di fatto Autocharge. Tecnicamente potrebbero usare codici equivalenti ma si

starebbe solo spostando il problema.

Rischio (remoto): spoofing. Per quanto raro esiste anche il rischio di “spoofing”. Cioè la possibilità di intercettare il MAC address e clonarlo. Poiché non vi è nessun altro meccanismo di controllo, un malintenzionato, una volta ottenuto in vario modo l’identificativo, potrà usarlo per caricare al posto nostro. E attenzione, se anche ce ne accorgessimo, non potremmo mai cambiare il nostro identificativo quindi non potremmo più usare la funzione in quanto il nostro MAC address sarebbe per sempre compromesso.

Abbiamo un sistema migliore? Sì, il Plug&Charge

Ne abbiamo già parlato su queste pagine. Il P&C risolve tutti gli aspetti negativi di Autocharge. Il codice che viene scambiato con la colonnina è un token di autenticazione che dipende dal contratto dell’utente e non dal veicolo. E’ inoltre firmato crittograficamente e quindi sempre diverso. Se anche viene intercettato non può essere riutilizzato. E’ adatto all’uso con più operatori perchè l’auto può (in base al software) inviare certificati diversi a seconda di quello che si vuole usare.

Insomma, Plug&Charge, standardizzato come ISO 15118 è, nell’opinione di chi scrive, la

migliore alternativa alle card e alle app di ricarica.

