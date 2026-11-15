Autobus: mercato in calo a ottobre, elettrico vicino al diesel

L’autobus elettrico corre nel 2026, ma ottobre segna una brusca frenata del mercato. Nel mese le immatricolazioni di autobus sono scese del 27,5%. Per Anfia il motivo è chiaro: i fondi del Pnrr si sono esauriti e non sono stati ancora rimpiazzati da nuovi stanziamenti nazionali. Nonostante ciò, nei primi dieci mesi dell’anno i bus elettrici hanno quasi raddoppiato i volumi, passando da 1.080 a 2.071 unità (+91,8%). Il diesel cresce appena del 6,1%. Segno che la transizione è in atto, ma rischia di rallentare senza un sostegno pubblico stabile. Intanto gli autocarri elettrici pagano già il conto dell’incertezza: le immatricolazioni sono crollate del 48,2% in attesa dei 590 milioni annunciati dal governo.

Chiuso il Pnrr, crollano le vendite, nel 2026 resiste il boom elettrico

Vediamo i numeri elaborati da Anfia: «Il mercato degli autobus con ptt superiore a 3.500 kg totalizza ad ottobre 2026 334 nuove unità, con un decremento del 27,5% rispetto ad ottobre 2025. Nel decimo mese dell’anno si mantengono positivi i minibus, che crescono a tripla cifra (+125,9%), e gli scuolabus (+8,8%). Calano, invece, a doppia cifra gli autobus e midibus turistici (-62,2%) e gli autobus adibiti al TPL (-55,2%)».

La spiegazione è semplice: i fondi del Pnrr si sono esauriti e non sono stati ancora sostituiti da nuove risorse nazionali. È proprio l’impatto del piano europeo a emergere con chiarezza dai dati del cumulato. Nei primi dieci mesi del 2026 i libretti rilasciati sono stati 5.688, il 28,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è trainata soprattutto dai minibus (+43,8%) e dagli autobus per il Tpl (+38,1%), seguiti dagli scuolabus (+17,5%). Restano invece sostanzialmente fermi gli autobus e midibus turistici (-0,9%).

Numeri che confermano come l’espansione del trasporto pubblico sia stata sostenuta in larga misura dalle risorse del Pnrr. Al contrario, il comparto turistico, pur beneficiando di un boom, non mostra un corrispondente aumento degli investimenti nei veicoli.

L’elettrico è sempre più una presenza costante e vicina al diesel come si vede nella tabella qui sotto:

L’elettrico è stato il vero protagonista del mercato nel 2026, anche se negli ultimi mesi la sua corsa ha mostrato segnali di rallentamento. Nel bilancio dei primi dieci mesi dell’anno, però, la crescita resta impressionante: +91,8%, con le immatricolazioni salite da 1.080 a 2.071 unità.

Se all’elettrico si aggiungono idrogeno e biodiesel, nonostante la diffusione ancora limitata del primo ai pochi territori interessati dai bandi dedicati, si arriva a una quota del 41,8% del mercato, ormai a ridosso del 42,5% del diesel. Una distanza minima, che testimonia quanto la transizione sia ormai avanzata. Chiuso il Pnrr, ma in Lombardia bando da 110 milioni per 200 e-bus Il sorpasso avviene invece includendo anche le alimentazioni ibride: elettrico, idrogeno, biodiesel e ibridi raggiungono complessivamente il 44,9% del mercato, superando il diesel e confermando il crescente peso delle tecnologie alternative nelle flotte italiane.

Marini di Anfia: non ci sono fondi nella legge di bilancio

«Nonostante un cumulato da inizio anno positivo, il mese di ottobre registra un calo a doppia cifra, probabilmente per effetto della fine a doppia cifra, probabilmente per effetto della fine delle immatricolazioni legate al Pnrr». Parole di Paolo Marini, presidente della sezione autobus di ANFIA.

«In questo contesto di esaurimento delle principali risorse, che denunciamo ormai da mesi, credo valga la pena sottolineare la mancanza di iniziative per il rinnovo delle flotte nella legge di bilancio 2027. Ci auguriamo che, anche grazie allo scostamento di bilancio, durante l’iter parlamentare possano essere reperite risorse aggiuntive che aprano al settore nuove opportunità». E l’elettrico senza il Pnrr? Abbiamo analizzato i bandi più recenti e non mancano gare dedicate all’elettrico. C’è da capire però la sensibilità alla transizione in contesti con problemi economici.

Autocarri elettrici? Pochi e tendenza decrescente, servono incentivi

Nello stesso report di Anfia in riferimento agli autocarri si legge: «Analizzando il mercato per alimentazione, nei primi dieci mesi del 2026 la quota di mercato dei veicoli alimentati a gas risulta dell’1,3% (era dell’1,4% a gennaio-ottobre 2025), per un totale di 319 unità, mentre gli autocarri elettrici, ibridi benzina/elettrico e ibridi gasolio/elettrico rappresentano l’1,2% del totale (il 2,4% a gennaio-ottobre 2025)». Per il full electric si è passati da 527 venduti nei primi 10 mesi del 2025 ai 273 del 2026: una caduta pari al 48,2%.

«I risultati di ottobre confermano un mercato che continua a soffrire, soprattutto per la mancanza di chiarezza sulle misure a sostegno del rinnovo del parco circolante –

commenta Luca Sra, Delegato ANFIA per il trasporto merci-. Stiamo per chiudere un anno che, per la prima volta dopo oltre cinque anni, non ha visto nuovi incentivi agli investimenti in veicoli più sicuri, efficienti e sostenibili».

La mancanza di programmazione spiazza il mercato. «Da mesi la filiera dell’autotrasporto attende l’attuazione del nuovo fondo pluriennale. L’annuncio della misura, senza una rapida messa a terra, ha finito per rallentare le decisioni di acquisto e il rinnovo delle flotte. È fondamentale sbloccare al più presto questo strumento, soprattutto in un contesto in cui l’aumento dei costi operativi assorbe risorse che le imprese potrebbero destinare agli investimenti. Il risultato è un parco circolante sempre più anziano e una transizione energetica che procede troppo lentamente».

Il report si chiude con un appello: «Auspichiamo quindi che il decreto-legge sull’autotrasporto attualmente all’esame del Parlamento recepisca le proposte avanzate dalla filiera per rafforzare la competitività delle imprese: dall’estensione dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi alle alimentazioni alternative fino all’introduzione di strumenti fiscali che incentivino concretamente gli investimenti sostenibili».

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