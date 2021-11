Autobus elettrici: il momento è ora, i soldi ci sono

Autobus elettrici, il momento è ora. Se davvero vogliamo avere città più “respirabili”, iniziamo mettendo a emissioni zero il trasporto pubblico locale.

Autobus elettrici, nuovi o “retrofittati”: ora i soldi ci sono

Il premier Mario Draghi insiste nel dire che per la transizione ecologica non c’è un problema di risorse, i soldi ci sono. Eppure è proprio la mancanza di quattrini ad avere frenato in tutti questi anni la sostituzione di bus vecchi e inquinanti, che avvelenano le nostre città. Un affanno economico testimoniato in più report da ASSTRA, l’Associazione di settore. Ora si può voltare pagina: Milano, Torino e Genova sono le tre città in cui si è partiti con più convinzione, ma è tutta Italia ad avere una chance irripetibile. Con due strade percorribili: il nuovo o il retrofit sui veicoli usati. E non è solo una questione di emissioni: si combatte anche “l’inquinamento acustico“, dato che i bus a batterie non fanno rumore. E inoltre calano i costi operativi: Enel X ha calcolato un risparmio fino al 70% sui consumi. Con un impatto positivo sui conti pubblici, dato che la stragrande maggioranza delle aziende di gestione è finanziata da Comuni e Regioni.

Milano lancia l’allarme per salvare i fondi del Pnrr

Ma ancora una volta le città italiane devono battersi contro la burocrazia.È stato Arrigo Giana, direttore generale di Atm Milano, a ricordare i rischi che corriamo. I fondi europei del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per la mobilità elettrica nel trasporto pubblico locale ammontano a qualcosa come 3,6 miliardi di euro. Ma, essendo a scadenza, qualche intoppo può impedirci di spenderli. “Se non semplificheremo le procedure – ha detto Giana – faremo molta fatica a spendere questi soldi“. Una preoccupazione che viene da un’azienda che si è posta un obiettivo ambiziosissimo. Ovvero convertire interamente all’elettrico una flotta che solo tre anni fa era composta per il 96,5% da mezzi diesel, il 2,3% da ibridi, l’1% da autobus elettrici e lo 0,2% da bus a idrogeno. Un’azienda come ATM consuma ogni anno (non solo per i bus) 365 GWh e si approvvigiona solo da rinnovabili, riducendo l’emissione di CO2 di 112.000 tonnellate. La provenienza è certificate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Ma anche Torino e Genova si stanno muovendo con convinzione: il capoluogo piemontese già dal 2017 ha iniziato a inserire in flotta i bus cinesi di BYD. Mentre la città ligure ha appena annunciato l’arrivo di 30 e-bus Solaris, per un valore di oltre 15 milioni, con l’idea di mettere in elettrico la flotta entro il 2025.

Risorse anche per convertire in elettrico i vecchi autobus inquinanti