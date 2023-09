Autobus elettrici: convegno a Cagliari (29 settembre)

A Cagliari in un convegno si celebrano i 130 anni dall’inaugurazione della prima linea di trasporto pubblico locale e contemporaneamente la transizione energetica: entro il 2026 una flotta composta per l’85% di mezzi sostenibili, grazie all’arrivo di 170 mezzi elettrici e 15 a idrogeno.

Appuntamento il 29 settembre

Si parlerà di storia e di prospettive future il 29 settembre del 2023 a Cagliari (dalle 9.00 in sala Pasolini alla Fiera di Cagliari). Si parte da settembre del 1893 quando a Cagliari venne inauguratala la tranvia che collegava la stazione ferroviaria del capoluogo con Quartu Sant’Elena.

L’evento è voluto da CTM Cagliari, la società di trasporto locale, all’interno di Mobility Innovation Tour: “Ha l’obiettivo di unire la celebrazione della ricorrenza storica con un focus sui temi dell’innovazione, della tecnologia e dei progetti di transizione energetica, con un occhio di riguardo al ruolo delle infrastrutture di ricarica e degli impianti fissi“.

Al 2026 una flotta green al 85%

CTM Cagliari si è posta l’obiettivo entro il 2026 di avere una flotta composta per l’85% di mezzi sostenibili, grazie all’arrivo di 170 mezzi elettrici e 15 a idrogeno.

“CTM Cagliari ha sempre conservato la tradizione nell’innovazione, precorrendo i tempi nello sviluppo della tecnologia IMC (In Motion Charging) ora diffusa a livello globale. L’impianto fisso, spesso inteso con un’accezione di scarsa flessibilità, viene invece oggi rivalutato in termini opposti. Se è vero che la guida vincolata per metropolitane e tranvie definisce precisi ambito di impiego in termini trasportistici, la componente energetica si connota invece come un elemento a sicuro vantaggio dell’implementazione del concetto di smart grid urbana a servizio del trasporto pubblico locale”.

