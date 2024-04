Autobrennero taglia i prezzi delle ricariche. E che prezzi…Lo fa nel pieno di un grande ponte, dando l’esempio ai grandi network nazionali, ancora fermi.

Autobrennero taglia i prezzi: 0,43 nelle ultrarapide, 0,38 fino a 50 kW, 0,33 nelle AC

In tutta Europa i prezzi della ricarica stanno scendendo, come ci hanno segnalato diversi lettori. Solo In Italia i prezzi restano inspiegabilmente alti, ma qualcuno comincia a dare il buon esempio. Parliamo dell’Autostrada del Brennero A22, che da Modena Nord porta fino al confine con l’Austria. Il costo al kWh, già competitivo, è stato ulteriormente abbassato dalla società di gestione della A22, in gran parte a capitale pubblico. Ora si pagano 0,43 euro/kWh nelle colonnine più rapide e potenti, fino a 180 kW, 0,38 euro nelle Fast fino a 50 kW e 0,33 nelle AC fino a 22 kW. Un bel regalo anche per i tanti turisti che in questo lungo ponte e nelle prossime settimane viaggeranno da e per l’Austria e la Germania. Qui a destra trovate il dettaglio delle stazioni di servizio in cui si trovano le ricariche, con i relativi prezzi. Un ottimo esempio di trasparenza e attenzione al cliente. Oltretutto il tratto Modena-Brennero è dotato di un’ottima rete di ricarica anche fuori autostrada, a ridosso delle varie uscite, anche con diversi Supercharger Tesla.

La situazione nelle altre grandi autostrade? Nel caso di Free to X…

E nel resto della rete autostradale? La situazione è a due facce. Il gestore più importante, Autostrade per l’Italia (ASPI) ha fatto un grosso lavoro attraverso Free to X per dotare la rete di ricariche ad alta potenza, fino a 300 kW. Scegliendo però la strada di non imporre direttamente i prezzi, ma lasciando che ognuno paghi a seconda della app o della card che utilizza normalmente. In questo momento, se confrontate con il resto d’Europa, si tratta di tariffe particolarmente alte. Enel X arriva a 0,99 euro al kWh per le colonnine HPC, mentre Be Charge Plenitude (Gruppo ENI) è a 0,95. Oltretutto sono state cancellate le forme di abbonamento e scontistica che consentivano a chi fa molti km di pagare cifre più umane. Speriamo che il buon esempio in arrivo da Nord-Est con l’Autostrada del Brennero convinca altri a dare almeno una prima sforbiciata.