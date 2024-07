Tornano Autobianchi e Innocenti: ma finiranno in Cina (grazie al governo)

Il ministero delle Imprese ha presentato domanda per utilizzare i marchi Autobianchi e Innocenti, non più utilizzati da Stellantis che li ha ereditati da Fca. Li vuole utilizzare per avere marchi della storia automobilistica italiana da concedere a produttori cinesi di auto elettriche

Potrebbe essere un nuovo capitolo nel contenzioso che divide il governo di destra dal gruppo Stellantis. Con il primo che vuole a tutti i costi costringere la società nata dalla fusione tra Fca (Fiat più Chrysler) e il gruppo francese Psa a rispettare l’accordo per arrivare a un milione di veicoli prodotto all’anno in Italia.

Cosa che non succederà di sicuro nel 2024: secondo l’ultimo report della Fim, il sindacato dei metalmeccanici della Cisl, la produzione a fine anno supererà a fatica il mezzo milione di veicoli. Da qui la contromossa del ministro delle Imprese Adolfo Urso che vorrebbe portare in Italia una casa automobilistica straniera per la salvaguardia del settore.

Il ministro Urso ha presentato domanda per utilizzare i marchi Autobianchi e Innocenti

Favorite le società cinesi che stanno disperatamente cercando siti industriali in tutta Europa dove produrre veicoli che a questo punto batterebbero bandiera Ue e non sarebbero penalizzati dai dazi sulle importazioni. Ma anche per cercare basi logistiche in modo da accorciare la catena logistica.

In questo contesto si inserisce la notizia anticipata da Il Sole-24 Ore (e non smentita da fonti governative) per cui il ministero delle Imprese ha presentato domanda per sfruttare commercialmente i marchi Autobianchi e Innocenti, in base alla legge che prevede di poter utilizzare marchi che da cinque anni non vengono utilizzati.

In realtà, la domanda è stata fatta per marchi che portano lo stesso nome delle due storiche case milanesi, ma non proprio simili nel design. Inoltre, la legge a cui fa riferimento il ministero (e che ha già ottenuto la registrazione) non si accompagna ancora ai relativi decreti attuativi.

La casa cinese Dongfeng potrebbe essere interessata ad aprire una fabbrica in Italia

Il che potrebbe portare al ricorso da parte di chi, sulla carta, controlla i marchi in questione. E qui torna in ballo Stellantis, che ha ereditato Autobianchi e Innocenti dalla fusione tra Fca e i francesi di Psa.

Ma in attesa di sviluppi, resta da spiegare la mossa del ministro Urso. Vorrebbe portare in Italia un produttore cinese, che produca 3-400 mila vetture da affiancare così alla declinante produzione Stellantis. I marchi Autobianchi e Innocenti verrebbero così concessi a chi è disponibile ad aprire una fabbrica in Italia, per far lavorare tutta la filiera della componentistica.

Uno dei candidati più probabili potrebbe essere il marchio Dongfeng, ma Urso – che di recente è stato in Cina e ha incontrato i dirigenti anche di altre case – è aperto ad altre proposte. I modelli sarebbero cinesi, ma potrebbero fregiarsi di marchi italiani. Ma tutto fa pensare che di questa vicenda siamo solo ai primi capitoli.

