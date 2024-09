Autobesità, nuova sfida per le città

Autobesità: nasce una nuovo termine per definire un altro problema con cui hanno a che fare le città. Ovvero la continua crescita delle dimensioni delle auto.

Autobesità, veicoli sempre più grandi a occupare sempre più spazio

Ci siamo molto occupati, giustamente, delle emissioni delle auto e quindi della qualità dell’aria che respiriamo. Ma c’è anche un problema di vivibilità e fruizione degli spazi, in centri urbani sempre più occupati da auto e furgoni, in moto o in sosta. EasyPark Group ha condotto studi e raccolto dati sul problema, con le possibili strategie da adottare per gestire questo fenomeno. Secondo una ricerca condotta da Transport & Environment (T&E), le autostanno crescendo in larghezza a un ritmo di 1 cm ogni due anni. Inoltre, si osserva una crescente popolarità dei SUV nelle zone urbane. Questa tendenza all’aumento delle dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, sta creando una discrepanza con le infrastrutture esistenti. I parcheggi, sia quelli in struttura sia quelli su strada, non sono stati progettati per veicoli di proporzioni sempre più imponenti.Con il rischio di ostacolare l’accessibilità sulle strade sia per i veicoli che per bici e pedoni.

Quanto sono cresciute le auto negli ultimi anni

Secondo la ricerca di T&E, la larghezza media delle nuove auto dal 2018 è passata da 177,8 cm a 180,3 cm. Il mercato dei SUV rappresenta quasi la metà (46%) delle vendite globali e alcune grandi città stanno correndo ai ripari. In Francia, ad esempio, all’inizio di quest’anno i parigini hanno votato a favore in un referendum che prevede tariffe di parcheggio più elevate per i conducenti di SUV. Tenendo conto del peso e delle dimensioni del veicolo, misura che non solo serve a gestire lo spazio, ma anche a contrastare l’inquinamento. Da anni anche noi sosteniamo che le auto elettriche usate in città devono essere di piccole dimensioni, proprio per non sottrarre troppo spazio a zone già congestionate. E finalmente l’industria comincia a sfornare nuovi modelli di citycar a batterie, a prezzi più abbordabili, dando maggiori possibilità di scelta in questo senso.

16 euro per caricare 100 km? Possibile? Sentiamo l’interessato: intervista di Paolo Mariano

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico