Auto, l’Ue fa le prime “concessioni”: ibride plug in anche dopo il 2035

La trattativa garantita dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen sulle regole per la transizione dell’auto entra nel vivo. E da Bruxelles arrivano le prime concessioni: prolungare la produzione delle auto ibride plug in anche dopo il 2035. Ma questo potrebbe danneggiare i consumatori e fermare la discesa dei prezzi della auto elettriche.

L’Unione Europea potrebbe rivedere il divieto “totale” di vendita di auto a benzina e diesel previsto per il 2035. Con la possibilità di mantenere sul mercato anche i modelli ibridi plug-in e quelli elettrici dotati di range extender. L’indiscrezione è stata anticipata sulle colonne di Der Spiegel: per la Commissione Europea è un primo avanti, in risposta alle pressioni esercitate dall’industria automobilistica. Il settimane tedesco non ha nascosto le sue perplessità: “Per i consumatori che stanno pensano di comprare un auto elettrica non sarebbe una buona notizia“.

La lobby dell’auto “assedia” la Commissione Ue

Ma andiamo con ordine. Secondo Der Spiegel, un accordo informale sarebbe già stato raggiunto grazie all’attività di lobbying guidata da Eckart von Klaeden, ex politico tedesco e attuale responsabile delle relazioni istituzionali di Mercedes-Benz. Von Klaeden sostiene che la transizione debba essere tecnologicamente neutrale. Includendo non solo l’elettrico puro, ma anche soluzioni alternative come gli ibridi plug-in e i range extender.

L’influenza dell’industria automobilistica tedesca è oltremodo evidente. E ha cercato fin da subito sponda con la presidente Von der Leyen, esponente di spicco della Cdu, il partito moderato dei cristiano moderati, favoriti alle imminenti elezioni politiche. Inoltre, Mercedes-Benz ha un ruolo strategico in partita, con il suo amministratore delegato Ola Källenius nominato presidente dell’ACEA, l’associazione europea dei costruttori automobilistici. Posizione che gli consente di avere ancora più voce in capitolo sulle politiche comunitarie in tema di mobilità.

Bruxelles potrebbe decidere di concedere incentivi soltanto per l’acquisto di modelli a minor impatto ambientale

Il compromesso ha una sua logica. Da un lato ci sono le case automobilistiche che potrebbe sfruttare più a lungo gli investimenti nelle tecnologie (a partire dalle auto ibride plug in) che verrebbero salvaguardate oltre il 2035. In cambio, l’Unione europea potrebbe introdurre limiti più stringenti sulle emissioni per questi veicoli o incentivi solo per quelli con minore impatto ambientale.

La conferma arriva da quanto si può leggere sul portale tedesco Energie-Bau, che ha pubblicato uno stralcio del paper europeo, che aprirebbe a una maggiore flessibilità. “Gli standard di emissioni di CO₂ offrono sicurezza a lungo termine per gli investimenti necessari. Attraverso il dialogo, troveremo soluzioni immediate per garantire la capacità del settore di investire, esaminando possibili flessibilità per garantire che il nostro settore rimanga competitivo senza abbassare l’ambizione complessiva degli obiettivi del 2025”.

In ripresa la vendita di auto elettriche in Germania

Nel frattempo, i dati di gennaio 2025 segnano un incremento delle vendite di auto elettriche in Germania (+53,5% rispetto all’anno precedente). Tuttavia, il mercato attende ancora segnali chiari sulle future scelte politiche dell’UE. Lo attendono le case automobilistiche, ma anche i consumatori pronti al passo decisivo verso l’elettrico. Un calo dei prezzi dei listini potrebbe dare la spinta definitiva per il grande pubblico degli automobilisti.

Lo pensa anche il settimanale Der Spiegel: “Se la pressione delle sanzioni venisse meno, i produttori potrebbero continuare a praticare prezzi elevati. Ed è proprio questa la ragione principale delle vendite lente“. E viene citato il caso della VW ID.3. Come riportato, viene attualmente offerta a un prezzo notevolmente inferiore a quello di una Volkswagen Golf nell’ambito di una campagna di leasing.

Ma sono calcoli che – da parte delle case automobilistiche – non tengano conto di quanto avverrà a breve sul mercato, con l’arrivo di modelli elettrici cinesi a basso prezzo. A quel punto il rinvio delle sanzioni e degli obblighi al 2035 sarà l’ultimo dei problemi.

