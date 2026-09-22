Auto troppo ingombranti, questo è il problema



















Auto troppo ingombranti e città invivibili: questo è il problema, al di là delle emissioni. È il parere di Paolo, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Auto troppo ingombranti, Roma è invivibile…

“Vi seguo da un po’ e trovo i vostri contenuti interessanti. Ma c’è un tema del quale non vi occupate e che, secondo me, è importante quanto le emissioni delle vetture. Parlo della stazza delle auto, cresciuta in modo esponenziale negli ultimi decenni, al punto di rendere improponibile il confronto con i vecchi modelli delle stesse marche. Chi vive o frequenta Roma come me subisce il problema sulla propria pelle: marciapiedi impraticabili perché occupati damacchinoni in sosta, parcheggi introvabili per lo stesso problema di dimensioni…Vi giro alcune foto trovate sui social, pubblicate dall’Urban Cycling Institute. Il vero progresso sarebbe arrivare ad avere macchine ad emissioni zero, sì, ma di misure più contenute. Che peraltro con un peso inferiore consumerebbero anche meno l’asfalto su cui si circola. Potreste prendere a cuore anche questa causa? Grazie. Paolo Nassi

L’elettrico può dare una bella mano

Risposta. Obiezione legittima. Da tempo scriviamo che le auto non solo non devono inquinare, ma devono anche occupare poco spazio a terra. In questo l’elettrico può venirci in aiuto. I motori sono molto meno ingombranti e in un’auto di 3 metri si può ricavare l’abitabilità interna di un’auto a benzina lunga di 3 metri e mezzo. Per questo fin dalla nascita di questo sito ci battiamo per avere auto elettriche di piccole dimensioni (e dal prezzo più abbordabile). Qualcosa finalmente si sta muovendo e le flotte di car-sharing nelle grandi città sono sempre più composte da citycar elettriche. In arrivo, poi, c’è la nuova Smart #2, un’elettrica da 2,75 metri. Speriamo che a Roma sia un successo come le versioni che l’hanno preceduta.