Auto termiche negli stalli elettrici: e-driver preso a botte

È finita a botte, con un e-driver finito dal medico, per la solita storia incivile delle auto termiche parcheggiate negli stalli di ricarica dedicati alle elettriche. È la disavventura di Paride Orlando, che ha raccontato quanto accaduto nel gruppo Facebook “VaiElettrico – Discussioni & Consigli” e poi lo abbiamo sentito al telefono. Siamo a Roma, ma il malcostume è diffuso in tutta Italia. Forse una maggiore presenza della polizia locale e delle altre forze dell’ordine per controllare e far rispettare la legge, potrebbe mitigare un problema che ormai è diventato troppo frequente.

La lite con una ragazza, l’arrivo del padre e giù botte

Paride Orlando ci ha raccontato che voleva ricaricare la sua auto elettrica, una Tesla. Era in fila da tempo, con la moglie e le bambine, davanti a uno stallo occupato da un’auto a benzina parcheggiata abusivamente. «Ho detto alla ragazza che non poteva stare lì, che dovevamo caricare. Lei mi ha risposto: ‘Sti…, lo fanno tutti’. Io ho ribadito che non era così, che non potevamo aspettare i comodi degli altri», racconta Orlando. La giovane, invece di spostare l’auto, ha avviato una videochiamata con il padre. «Mi ha detto: mo’ ti passo mio padre. Io ho coperto la faccia e ho detto: non mi riprendi. Lei ha risposto: allora lo faccio venire».

Paride pensava che l’uomo sarebbe arrivato per chiarire. «Che mi chiedesse cosa fosse successo. Invece è sceso dalla macchina e mi ha dato una testata». Da lì la situazione è precipitata. «Il figlio, o il nipote, non lo so, mi ha dato un pugno a sinistra, spaccandomi l’occhio e lo zigomo. Poi mi ha preso per i capelli e ha continuato a colpirmi».

La moglie e le bambine hanno assistito all’intera scena. Sono state loro, insieme ad altri presenti, a dividere gli aggressori e a chiamare ambulanza e polizia. Due pattuglie sono arrivate. Orlando è stato portato in ospedale, dove gli sono stati refertati dei traumi al volto. «Domani il mio avvocato presenta la denuncia», ci ha spiegato.

Questa è la versione di Paride, che non possiamo verificare in modo indipendente. Resta però evidente il malcostume di occupare gli stalli di ricarica e le tensioni — sempre più frequenti — che ne derivano. Una storia molto plausibile.

Alla guida di una Model Y

Paride guida una Model Y Performance. Non è nuovo ai litigi agli stalli di ricarica. «Succede spesso a Roma. L’altra volta vicino alla scuola di mia figlia ho chiamato i vigili. In Europa non mi è mai capitato: Olanda, Inghilterra, Spagna… mai nessuno che occupasse una colonnina. Solo in Italia passi dalla parte del torto perché chiedi di rispettare la legge».

La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio: ostilità, vandalismi, cavi tagliati, colonnine sabotate. «Qui dietro casa stanno montando una nuova colonnina. L’hanno messa ieri pomeriggio. Oggi hanno già tagliato i cavi».

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