Auto, parte il tavolo a Bruxelles: si decide su multe, scadenze e aiuti economici

Il 29 gennaio si aprirà a Bruxelles l’atteso tavolo che dovrà confermare o decidere le novità per il futuro dell’industria dell’auto europea. Molte le scadenze in arrivo per i produttori. Si parte nel 2026, con le multe milionarie alle case che non potranno dimostrare di aver ridotto le emissioni di CO2 dei propri modelli almeno del 15%. Per arrivare al 2035, quando non sarà più possibile produrre auto con motori tradizionali.

Ma la discussione sulla transizione verso l’elettrico si occuperà anche di neutralità tecnologica e del potenziamento delle infrastrutture di ricarica. L’obiettivo rimane ambizioso: garantire che l’Europa mantenga la sua competitività industriale mentre avanza verso una mobilità a emissioni zero.

Mercato auto fermo, nel 2024 cresciuto dell’1% e crollato del 18% rispetto al periodo pre Covid

Competitività sarà una delle parole d’ordine dell’Europa, la cui industria (non solo automotive) è presa tra i due giganti in lotta per la supremazia politica ed economica. L‘Unione europea deve trovare un ruolo tra gli Stati Uniti, in mano alle velleità protezionistiche di Donald Trump, e la corsa a conquistare quote di mercato in tutti i settori strategici da parte della Cina, guidata con mano ferma da Xi Jingping.

Tornando all’auto, i dati recenti mostrano un mercato europeo stagnante. Nel 2024, la crescita delle vendite di veicoli è stata inferiore all’1% rispetto all’anno precedete. Rispetto al 2019, invece, le immatricolazioni sono diminuite del 18%. Con una torta più piccola, il 2025 non promette un miglioramento significativo. Sullo sfondo, la scadenza del 2035 per la vendita esclusiva di auto nuove a zero emissioni genera preoccupazioni tra costruttori, imprese della filiera, sindacati e governi dei principali Paesi produttori (sebbene con posizioni diverse). Più della scadenza stessa, è il percorso verso quel traguardo che molti ritengono necessario rivedere.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha proposto di anticipare al 2025 la revisione delle tappe della transizione, prevista per l’anno prossimi Sarà a Strasburgo per incontrare figure chiave della Commissione europea, come i vicepresidenti Raffaele Fitto ed Henna Virkkunen, e i commissari Oliver Varhelyi e Andrius Kubilius. Questo sarà solo il primo passo di un lungo processo negoziale.

Von der Leyen guida personalmente le trattative

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, guiderà in prima persona il confronto con un calendario di riunioni regolari che coinvolgeranno produttori, fornitori, partner sociali e rappresentanti della società civile. Tra i temi prioritari figurano: innovazione e decarbonizzazione, competitività industriale, semplificazione normativa. Al commissario ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas il compito di elaborare un piano d’azione per il settore automotive, con le prime misure già inserite nel Clean Industrial Deal, previsto per il 26 febbraio.

La politica non resterà fuori dal dibattito. I popolari europei (PPE), che in passato hanno sostenuto le normative sulle emissioni, ora chiedono un allentamento delle regole. In contrasto, la socialista spagnola Teresa Ribera, vicepresidente con delega alla Transizione Ecologica, difende una linea rigorosa. Le tensioni politiche si preannunciano inevitabili, ma faranno parte del gioco che in palio un compromesso accettabile da tutti

Bruxelles, sfilano i lavoratori del settore auto

Il settore automobilistico rappresenta 13 milioni di posti di lavoro e il 7% del PIL europeo. Le parti industriali e sociali si stanno mobilitando. Secondo Ola Källenius, leader dell’ACEA e amministratore delegato di Mercedes-Benz, “se la domanda non riprenderà e l’Europa non riacquisterà competitività, l’ondata di perdite occupazionali proseguirà per molti anni”. Il 5 febbraio, invece, per le strade di Bruxelles sfileranno le proteste dei metalmeccanici europei del settore auto. Imprenditori e lavorati chiederanno alla Ue di farsi carico di un sostegno economico alla transizione, in cambio del rispetto della scadenze già previste e finora confermate dalla Commissione.

