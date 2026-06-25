Auto sempre più grandi, si mangiano le città







Auto sempre più grandi si mangiano ogni spazio nelle città. Ancora una volta T&E mette sotto accusa il gigantismo che accompagna ogni nuovo modello.

Auto sempre più grandi: in lunghezza oltre 1 cm/anno

Non c’è solo un problema di emissioni e inquinamento, con l’elettrico come possibile soluzione. Le città soffrono di una carenza sempre più drammatica di spazi vivibili. “Auto sempre più grandi mangiano”lo spazio pubblico”, scrive T&E. ”Entro il 2040 a rischio dall’8,5% al 14% dei parcheggi in Europa, mentre a Roma e Milano sparirà quasi 1 parcheggio su 10“. È quel che emerge da un nuovo studio pubblicato con Clean Cities Campaign. Analizzando la crescita costante delle dimensioni delle auto di nuova immatricolazione nei principali parametri di riferimento. Come lunghezza, larghezza, altezza totale e altezza della parte anteriore. La foto che pubblichiamo in alto dà l’idea di quanto sia cresciuta negli anni la Fiat 500, che pure resta una vettura salva-spazio. L’aumento progressivo di lunghezza e larghezza delle auto comporta una significativa riduzione del numero di veicoli parcheggiabili in fila lungo le strade. E un’ulteriore perdita di suolo pubblico.

I parcheggi basteranno sempre meno

Le auto crescono di oltre 1 cm in più all’anno, analizzando l’aumento delle dimensioni dal 2000 a oggi. La lunghezza media cresce di 1,2 cm all’anno, mentre l’altezza complessiva di 0,5 cm. Studi precedenti rilevano che anche la larghezza delle nuove aumenta mediamente di 0,5 cm ogni anno, così come l’altezza della parte anteriore. Questo nonostante la diminuzione delle dimensioni medie dei nuclei familiari. I costruttori hanno progressivamente abbandonato la produzione di auto di piccola taglia, privilegiando modelli più grandi e i profittevoli.Di questo passo si prevede che Roma potrebbe registrare una riduzione compresa tra 58.000 e 95.000. Milano tra i 17.000 e i 28.000. Non va meglio nel resto d’Europa: Londra perderà tra 72.000 e 118.000 parcheggi su strada entro il 2040. Berlino dovrà fare i conti con perdite simili, tra 71.000 e 117.000 posti, Madrid fino a 41.000 posti e Parigi (fino a 12.000). Le auto crescono di oltre 1 cm in più all’anno.

Auto sempre più grandi, un pericolo per i bambini

E non è solo un problema di occupazione del suolo. Auto più grandi aumentano il rischio per i pedoni bambini. Seguendo la traiettoria attuale, entro il 2040 il numero di bambini a piedi vittime di incidenti stradali potrebbe aumentare del 40%. Le altezze della parte anteriore delle auto, previste in media a 86,2 cm per la flotta europea entro il 2040, rappresentano un fattore di rischio specifico per i più piccoli. Mentre un pedone adulto verrebbe più spesso colpito a livello del busto o degli organi vitali, i bambini risultano maggiormente esposti a impatti alla testa o al torace.

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