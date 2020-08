Auto pulite: Italia benino, ma si può far meglio

Auto pulite: italiani tra i più virtuosi nell’acquisto di nuovi modelli quanto a emissioni di CO2. Ma resta il macigno di un parco-circolante vecchio e inquinante.

Auto pulite: tedeschi, inglesi e spagnoli peggio di noi…

Italiani brava gente, nel senso che acquistano in genere mezzi che emettono quantità contenute di CO2. Siamo al terzo posto in Europa nella classifica dei più virtuosi, con una media di 119,1 grammi di CO2/km. Meglio di noi fanno solo i francesi (113,7) e gli olandesi (98,4). Non a caso parliamo di due Paesi in cui la quota di mercato delle auto elettriche (con emissioni zero) è ben più significativa che in Italia. I dati sono contenuti Sintesi Statistica appena pubblicata dall’UNRAE (clicca qui).