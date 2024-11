Auto, il piano del governo: “Per aumentare le vendite copiamo dal Giappone”

Per rilanciare il mercato dell’auto italiano in crisi, un piano del governo propone di copiare dal Giappone degli anni ’50. Quando il settore riprese slancio grazie alla produzione di vetture più piccole e più economiche. Più adatte al traffico delle grandi città, chiamate kei car.

Auto, non si può dire che il governo di destra non ci stia provando. Anche se per il momento i risultati non siano proprio esaltanti. La crisi del mercato dell’auto, nonché della filiera dei modelli a benzina e diesel, torna spesso nelle dichiarazioni dell’esecutivo di Giorgia Meloni. Così come si moltiplicano le soluzioni per la ripresa dell’automotive. Per quanto venga trascurato il futuro dell’auto elettrica in Italia, in fondo alla classifiche europee per immatricolazioni.

L’ultima in ordine di tempo è un report che ha come titolo “La transizione tecnologica dell’automotive italiana“. Il piano del governo porta la firma del ministero del Tesoro. E promette “spunti e riflessioni per mettere ordine nella disciplina degli aiuti pubblici“. Come riportato dal quotidiano economico-finanziario MF, che per primo ne ha dato notizia pochi giorni fa.

Il governo si ispira al modello “kei car” degli anni ’50

La premessa, secondo un leit-motive caro al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sempre a caccia di fondi per contenere la spesa pubblica, riguarda gli incentivi. Secondo il report hanno drogato le vendite, che faticano a riprendersi non appena finisce l’effetto degli aiuti statali.

La soluzione? “Piccole autovetture completamente elettrificate per gli spostamenti urbani“, riporta MF che ha avuto modo di leggere il testo del documento. “Sul modello di quanto fatto negli Anni ’50 dal Giappone con l’introduzione delle kei car“. Si tratta di auto di dimensioni ridotte (3,50 per 1,50 metri). Con batterie più leggere e quindi meno costose. Così da rendere anche più economici i modelli in vendita. Una formula che a suo tempo consentì al Giappone di avviare la sostituzione del parco auto.

Il Governo: “La produzione nazionale è eccessivamente concentrata con una sola casa automobilistica”

Ma si potrebbe fare? Non alle condizioni date a livello industriale. Il report del Tesoro non ci gira intorno: “A oggi, la produzione nazionale è eccessivamente concentrata con una sola casa automobilistica che produce un solo modello full electric“. Sarebbe la 500e che viene prodotta a Mirafiori da Stellantis.

Ma come Vaielettrico ha raccontato più volte, il governo di destra e il gruppo Stellantis non si sono simpatici. L’esecutivo accusa il gruppo italo-franco-tedesco di non rispettare le promesse di un milione di vetture prodotte all’anno. Stellantis contesta le politiche del governo che sarebbe di manica corta sugli incentivi per sostenere il mercato dell’auto, elettrica in particolare.

E’ vero che Stellantis ha rallentato la produzione, tanto che difficilmente chiuderà l’anno con mezzo milione di auto prodotte. Ma anche il governo pare avere le idee confuse. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha passato mesi a dichiarare che avrebbe cercato una casa automobilistica cinese per la creazione di un secondo produttore in Italia. Peccato che il fondo per l’automotive sia appena stato “tagliato”. Perché come ha dichiarato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il governo non vuole arricchire i produttori cinesi.

Per il resto, il report del governo si limita a proporre soluzione anche su tecnologie alternative all’elettrico, insistendo su un’approccio “tecnologicamente neutrale“, affiancando all’elettrico biocarburanti e idrogeno. Per quest’ultimo si punta sui fondi europei, mentre per i biocarburanti si propone di seguire il modello statunitense con incentivi fiscali, sussidi alla produzione e obblighi di miscelazione.

Ma è più facile che la soluzione arrivi dall’Europa che il 28 novembre ha in programma un vertice sulla competitività, per discutere tra l’altro del mercato dell’auto.

