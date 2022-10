Auto per privilegiati, ecco che cosa sono le Tesla: Adriano, un lettore veneto, fa notare che da Roma in giù non se ne vedono e che le EV devono avere prezzi più accessibili. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Auto per privilegiati, con prezzi da 50-60 mila euro in su: serve altro agli italiani…

“Vedo che riportate spesso articoli e lettere elogiativi nei confronti delle Tesla e non dubito che si tratti di buone macchine. Vorrei però farvi notare una cosa sulla quale dovreste riflettere. Per lavoro viaggio spesso in Meridione e devo dirvi che di Tesla lì se ne vedono ben poche, mentre nel mio Veneto o a Milano mi capita di incrociarne molto spesso. Al Sud (provate a farvi un giro a Napoli o a Bari) vedo piuttosto delle vecchie Fiat Euro 0 rabberciate alla belle meglio, con almeno vent’anni di viaggi alle spalle. Che cosa voglio dire? Che se ci dev’essere quella che chiamate ‘la rivoluzione elettrica’ non si può fare con delle macchine da 50-60 mila euro in su. Servono auto competitive nel prezzo con quelle a benzina e gasolio, altrimenti più che una rivoluzione resta un capriccio riservato a pochi privilegiati“. Adriano Ceccato

D’accordo sulle piccole, ma occhio a pensare a Tesla come a una nicchia

Risposta. Da anni scriviamo che gli italiani hanno bisogno di elettriche piccole. Meno ingombranti e meno impattanti quanto a emissioni in fase di produzione delle batterie. Purtroppo, però, ai costruttori conviene di più fabbricare Suv e grandi berline, su cui i margini di guadagno sono più robusti. E occorrerà aspettare un paio d’anni prima che alle varie 500e, Twingo e Smart si aggiunga una nuova generazione di citycar targate Volkswagen e Renault. Quanto a Tesla, è verissimo che al Sud vende poco o nulla, come dimostra la tabella qui sopra, riferita a 10 capoluoghi di regione. In una provincia come Brescia nei primi 9 mesi 2022 se ne sono vendute quasi 7 volte più che a Napoli: 132 contro 20. Ed è il prezzo, ovvio, a fare la differenza tra aree più e meno ricche del Paese. Oltre al fatto che al Nord la rete di ricarica è ben più capillare. Occhio però a considerare Tesla una piccola nicchia. Che piaccia o no, in giro per l’Europa sono tante le persone che possono permettersi auto da 50 mila in su. E, come mostra il grafico a fianco, la progressione di vendite e quote di mercato è impressionante.

