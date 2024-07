Auto & nazionalismo: la R5 ha l’Origine France Garantie

Auto & nazionalismo: la R5 ha la ‘Origine France Garantie’ e con essa un altro modelli elettrico Renault, la Scenic. C’è da chiedersi: ha un senso tutto questo?

Auto & nazionalismo: il 69% dei pezzi prodotto in Francia (per la Scenic siamo al 74%)

Vediamo anzititutto la notizia: Renault 5 E-Tech e Scenic hanno ottenuto la certificazione concessa da Bureau Veritas ai prodotti il cui assemblaggio finale avviene in Francia. E in cui almeno il 50% del prezzo di costo unitario e le caratteristiche fondamentali sono acquisiti in patria. La certificazione garantisce ai consumatori l’origine francese dei prodotti che acquistano. Dopo che gli auditor di Bureau Veritas hanno analizzato processo di produzione e origine delle parti e componenti. La quota del valore prodotto in Francia di R5 e Scenic E-Tech Electric si attesta rispettivamente al 69% e al 74%. Entrambi sono anche i primi veicoli 100% elettrici ad essere certificati “Origine France Garantie” . E entrambi sono prodotti a Douai, la R5 sulla piattaforma AmpR Small, la seconda sulla AmpR Medium, che ha reso necessario trasformare lo storica fabbrica del nNrd francese.

Ma che senso hanno queste certificazioni? Non è mica champagne…

La notizia farà sicuramente nascere un moto d’invidia nel ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Ma nella lotta all’ultimo coltello che è nato tra i principali governi europei per riportare in patria le principali produzioni auto, il suo collega francese Bruno Le Maire ha un’arma in più. E che arma. Il governo di Parigi è il socio di controllo della Renault e ha una bella quota anche nel capitale di Stellantis. E quindi la sua voce viene ascoltata con molta più attenzione da parte dei top manager delle due aziende. In particolare dal capo della Renault, l’italiano Luca De Meo, che ha dato alla sua strategia industriale il nome di Renaulation: una restaurazione che consiste nel riportare in Francia quante più produzioni possibili. A noi però sembra un po’ esagerata e fuori tempo quella certificazione ‘Origine France Garantie‘. I clienti sanno che ormai le auto sono un prodotto globale e se ne sono fatti una ragione. A meno che si tratti di prodotti top come le Ferrari. Quella patacca sull’origine ci sembra più un contentino per i politici di Parigi che non un plus per i clienti. Non è mica champagne…