Auto intestata alla moglie e incentivi: posso rottamarla se…?

Auto intestata alla moglie: posso rottamarla e poi presentare la domanda di incentivi a mio nome? E da quanto si deve essere proprietari dell’auto da rottamare? Sono due tra le tante domande che si fanno i lettori sui nuovi bonus statali, in arrivo dal 22. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Auto intestata alla moglie: “Lei non risiede in una FUA, io sì…”
“Ho letto l’articolo 10 domande e 10 risposte sugli incentivi per l’acquisto con il bonus delle auto elettriche 2025 . La mia domanda è la seguente. Nel nucleo familiare come maggiorenni siamo io e mia moglie. Io ho la residenza in un Comune che fa parte delle FUA. Mia moglie invece ha la residenza in un piccolo paesino che non rientra nelle FUA. Quindi potrei richiedere il bonus solo a mio nome. In famiglia abbiamo due auto con classe di emissione fino ad Euro 5. La mia è quella con meno km e messa meglio. Quella che vorrei rottamare è di mia moglie. Posso presentare la domanda a mio nome ed indicare come veicolo da rottamare quello intestato a mia moglie?“. Pasquale Arcuri
Auto intestata alla moglie? Se non risiede in un Comune nelle FUA…
Risposta. Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato su YouTube un tutorial (qui sopra) in cui spiega tutto. A cominciare da come si genera il voucher con cui recarsi dal concessionario per acquistare l’auto con incentivo. Al minuto 5 c’è il passaggio che Le interessa. E che, da quel che si capisce, non dà una risposta positiva al suo quesito. Inserendo i dati della moglie, infatti, il sistema verificherà che il Comune di residenza non rientra tra quelli elencati nelle liste FUA. E non consentirà di procedere all’acquisto. Mentre invece Lei potrebbe procedere a rottamare la Sua auto intestandola poi a un altro componente del nucleo familiare.
Da quanti mesi devi essere proprietario dell’auto da rottamare? Sei o dodici?
“La mia domanda riguarda informazioni discordanti riguardo il periodo di proprietà del veicolo da rottamare. Alcune fonti indicano che bisogna essere proprietari del mezzo da almeno 12 mesi, mentre altre da 6 mesi. È possibile darmi chiarimenti in merito? E indicarmi dove trovo la normativa ufficiale a cui poter far riferimento in caso di dubbio? Grazie“. Luca Regis
Risposta. Su questo non ci sono dubbi. Nel VIDEO che abbiamo riprodotto sopra e nella Guida presente sul sito del Ministero si dice chiaramente che si tratta di sei mesi.
