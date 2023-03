Due posti auto per la futura plug-in: in quale ricaricare?

Non uno, bensì due posti auto a disposizione per ricaricare la prossima auto, una ibrida plug-in. Alberto ci chiede quale dei due attrezzare e come. Inviate i vostri quesiti a info@Vaielettrico.it

Abito a Firenze, delle colonnine non mi fido

“ informarsi bene su come ricaricare un’auto prima dell’acquisto onde evitare cattive sorprese. gni tanto leggo alcuni dei vostri articoli; in particolare un pò di tempo fa avevo letto un vostro articolo che suggeriva diun’auto prima dell’acquisto onde evitare cattive sorprese.

Stavo meditando l’acquisto di una nuova auto, premesso che considerando le mie esigenze, le abitudini della mia famiglia e l’utilizzo previsto per questa automobile un modello full Electric non è idoneo, mi stavo informando sulle auto a benzina o mild-hybrid. Mi è stata fatta una buona offerta per una Pegeout 308SW plug-in che quindi, anche se ha il motore termico e si può andare a benzina, impone di informarsi sulla ricarica delle batterie

Firenze e Siccome vivo a ricordo di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di una persona che segnalò vari problemi con le colonnine pubbliche proprio qui a Firenze mi stavo informando preventivamente, in particolare in una vostra risposta facevate riferimento alle postazioni di ricarica “private”.

Wallbox o presa Shucko? Non ho capito molto

Questa mattina ho fatto 3 telefonate ai numeri verdi di fornitori di elettricità e di wallbox e ci ho capito poco, per cui speravo che avendo una certa esperienza possiate chiarire i lati che al momento mi risultano poco chiari.

Io ho un box auto nel mio palazzo con presa Shuko attaccato al contatore di casa ed un posto auto in un garage condominiale in un altro fabbricato vicino casa. In relazione al box va detto che dato lo spazio davanti potrei non riuscire a fare manovra con il modello in questione perché troppo lungo, e quindi dovrei metterla nell’altro posto.

Se non bastano i 3 kW da contratto…

In ogni caso se la macchina andasse nel box ci sarebbe il problema dei 3KWH del contatore dell’utenza domestica, per capirsi meglio mi riferisco all’utilizzo contemporaneo di altri elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie etc.) e mi pare di aver capito che la wallbox non risolve questa questione, me lo confermate?

Qualora dovessi mettere la macchina nel posto auto dell’autorimessa condominiale nell’altro palazzo, li mi par di capire che dovrei attivare un’altra utenza, premesso che servirebbe solo ed esclusivamente a ricaricare la macchina: che voi sappiate esistono contratti agevolati specifici che consentano di non pagare tutti gli oneri accessori di un’utenza non domestica? „ Alberto Aquino

Se può, sfrutti il contratto domestico

Risposta – Premesso che non siamo grandi estimatori delle auto ibride plug-in, e nemmeno grandi conoscitori, possiamo comunque risponderle sulle modalità di ricarica.

Partiamo dal suo box collegato al contatore domestico. Se lei ha un buon contratto di fornitura, meglio con tariffa bioraria scontata nelle ore notturne, le converrebbe certamente utilizzare quello per ricaricare la sua nuova auto.

Molti lo fanno anche dalla presa Shucko con il caricatore mobile in dotazione (o comunque facilmente reperibile a poche centinaia di euro), anche detto per comodità “carichino”. Dovrà però far controllare presa e collegamenti a monte da un tecnico, perchè le ripetute e prolungate ricariche, anche a bassa potenza come nel suo caso, sottopongono l’impianto a uno stress ben superiore a quello abituale per gli usi domestici.

La potenza contrattuale di 3 kW potrebbe bastarle: la ricarica assorbirà circa 2 kW e basterà non effettuarla in concomitanza con l’utilizzo degli elettrodomestici energivori (lavatrice, lavastoviglie, piano ad induzione). Con qualche euro in più potrà installare una wallbox (a partire da 600-700 euro) con bilanciamento dei carichi, evitando così il rischio di distacchi imporovvisi.

Una prova con l’App alla colonnina, non si sa mai

Nell’autorimessa condominiale dovrà invece installare un nuovo contatore (circa 400 euro il costo) e sottoscrivere un nuovo contratto per “altri usi” soggetto a Iva del 22%, anzichè del 10% previsto per uso domestico. Non ci risulta che ci siano contratti agevolati specifici.

Ultimo consiglio: scarichi la App di Enel X Way o di Plenitude + Be Charge, controlli subito quante colonnine di ricarica pubblica ci sono attorno a casa sua e nei luoghi che frequenta più spesso (a noi ne risultano oltre 100 a Firenze) , faccia con tutta calma due o tre prove di ricarica pay per use prendendo dimestichezza con l’utilizzo. Non è difficile come sembra. E potrebbe sempre servirle.

