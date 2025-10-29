Auto ibrida: il Guardian non ha dubbi: “Conviene ai costruttori, non all’ambiente”

The Guardian, prestigioso quotidiano britannico della sinistra liberal, non ha dubbi: in un articolo apparso nella sezione dedicata all’automotive ha bocciato l’auto ibrida (in particolare plug in). Sono “utili” (in tutti i sensi) alle case automobilistiche ma non fanno particolarmente bene all’ambiente. Soprattutto se paragonate ai modelli elettrici.

E’ vero che il Guardian per sostenere la sua tesi uno studio appena uscito da parte del think tank Transport&Environment. Ma lo usa per sostenere tesi ancora più radicali sulla possibile rivoluzione in corso. Per anni le auto ibride plug-in sono state presentate come la soluzione ideale per una mobilità sostenibile: elettriche in città e a benzina per i lunghi viaggi. Ma nuovi test indipendenti mettono in dubbio questa narrativa. Lo studio rivela come le emissioni reali di CO₂ dei veicoli ibridi plug-in (PHEV) risultino appena del 19% inferiori rispetto a quelle dei modelli tradizionali, ben lontane dal 75% dichiarato nei test di laboratorio.

L’auto ibrida costruita su piattaforme a benzina riadattate

Lo studio dice anche altro. Il divario tra prestazioni reali e dichiarazioni ufficiali non è solo tecnico, ma anche politico. I PHEV restano infatti molto redditizi per i costruttori, che li vendono a prezzi elevati pur basandosi su piattaforme a benzina adattate. Allo stesso tempo, molti governi europei continuano a concedere agevolazioni e margini di flessibilità normativa, in parte per sostenere l’industria automobilistica in una fase di trasformazione delicata. In Gran Bretagna, l’indebolimento degli obiettivi di elettrificazione ha già sollevato critiche: i PHEV emettono fino a cinque volte più CO₂ di quanto indicato nelle certificazioni ufficiali.

Dietro lo scontro tecnico si muovono logiche economiche consolidate. Quattro grandi case automobilistiche europee hanno evitato sanzioni per oltre 5 miliardi di euro grazie a regole che non valutano le emissioni sulla base di dati reali. L’ex amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, ha previsto che l’auto elettrica non diventerà dominante in Europa prima di vent’anni: un’affermazione che riflette non solo la lentezza del mercato, ma anche la dipendenza dei bilanci industriali dai profitti garantiti da benzina e ibrido. Posizioni che, del resto, ritrovate spesso anche su Vaielettrico.

Intanto, i nuovi protagonisti arrivano dall’Asia. La cinese BYD è diventata il principale marchio elettrico sul mercato britannico, nonostante l’esclusione dai sussidi pubblici destinati ai produttori locali. Tesla, invece, deve fronteggiare una crescente concorrenza di modelli elettrici a basso costo, spesso sotto la soglia delle 20.000 sterline. Ma la stessa BYD potrebbe presto trovarsi di fronte a una sfida tecnologica: Toyota punta a introdurre entro il 2027 batterie allo stato solido, capaci di offrire maggiore autonomia, sicurezza e tempi di ricarica ridotti.

“Non basta l’auto pulita, ripensare tutta la mobilità”

Sempre secondo il Guardian “la competizione tecnologica è solo un aspetto di una trasformazione più ampia“. La transizione verso la mobilità elettrica – secondo il quotidiano britannico – non può risolversi semplicemente sostituendo i motori termici con quelli a batteria. Restano aperte questioni di sostenibilità sociale e ambientale: l’estrazione delle materie prime per le batterie, la gestione delle risorse e il rischio che i Paesi ricchi concentrino su di sé i benefici della transizione, lasciando indietro i produttori di minerali strategici.

In questo quadro, so conclude l’articolo, la vera sfida non è solo produrre auto più pulite, ma ripensare il modello di mobilità. Le città europee dovranno puntare su trasporto pubblico, riduzione del traffico e nuovi stili di vita urbani, perché un futuro di veicoli elettrici non garantisce automaticamente un futuro sostenibile.