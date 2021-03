Auto ferma e batteria in panne, che faccio? Vaielettrico risponde

Auto ferma per lockdown e batteria 12 volt in panne. È capitato già due volte a Guido Nativio, un lettore abruzzese, che ci chiede: se capita di dover lasciare l’auto posteggiata per un diversi giorni, che cosa rischio? Come comportarsi? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Auto ferma…/ “Due volte con la mia Skoda inchiodata”

“Salve, sono in possesso di una Skoda Citigo-e iV , venduta da una concessionaria abruzzese, dal settembre scorso. A causa dei ripetuti lockdown da Covid 19, l’auto è rimasta in garage per circa sei giorni inutilizzata. Il risultato è stata una batteria di servizio completamente scarica e l’auto in panne. Quindi: ricovero, tramite soccorso stradale , per circa 10 giorni per sostituire una centralina. E secondo loro tutto ok. Mercoledì scorso altro periodo di inutilizzo per 5 giorni e stesso risultato. Ovvero: batteria di servizio KO e macchina “inchiodata“ (con batteria fuori uso il cambio non esce dalla posizione Park). Stessa procedura dell’altro episodio con risultati dei controlli regolari e con il consiglio di non lasciare per tanti giorni l’auto ferma. Domanda: se capita di dover lasciare l’auto per una vacanza in aeroporto come dovrei organizzarmi? Skoda, gruppo Volkswagen, dovrebbe dare una risposta adeguata. Grazie, e complimenti per il vostro lavoro.” Guido Nativio.

Auto ferma…/ Non si pensa mai alla batteria 12 volt

Risponde Paolo Mariano – Certo, molti, moltissimi guidatori di auto termiche che si affacciano al mondo dell’elettrico temono di rimanere a piedi per colpa della batteria. Ma quando lo fanno, non pensano di certo alla batteria da 12 volt! E invece, purtroppo, potrebbe essere proprio questa, invece del pacco-batterie che alimenta il motore elettrico, a bloccarci. Molto probabilmente, nel caso dell’auto del nostro lettore, c’è qualche utenza che continua a prelevare energia dalle batterie di servizio anche ad auto ferma. Come collegamento 3G per il monitoraggio/ il comando in remoto, sistema di climatizzazione, o altro… E, contemporaneamente un guasto al convertitore DC/DC (che permette alla batteria da 12 volt di essere ricaricata dalla batteria di trazione ad alto voltaggio) impedisce alla batteria da 12 volt di ricaricarsi come dovrebbe.

Probabile malfunzionamento del convertitore DC/DC…

Lungi da me voler improvvisare una diagnosi da remoto e con informazioni incomplete. A mio avviso, comunque, potrebbe essere sensato far controllare il convertitore DC/DC. Per prima cosa bisognerebbe capire che cosa scarica la batteria da 12 volt e se questo è previsto. Alle volte un bug del software può causare un immotivato prelievo costante di energia dalla batteria di servizio anche ad auto ferma. Una volta smarcato questo punto, bisognerebbe indagare sul perché la batteria di servizio non viene ricaricata da quella di trazione.

Purtroppo, anche se può sembrare assurdo, anche le auto elettriche dipendono da un’obsoleta batteria di servizio da 12 volt. Nonostante la presenza di una enorme batteria ad alto voltaggio da svariati kWh di capacità, Questo succede perché tutte le utenze dell’auto al momento sono progettate per auto termiche. Ai costruttori costa molto meno aggiungere una batteria da 12 volt a un’elettrica e dotarla di accessori standard (utilizzati per il 100% delle auto). Piuttosto che sviluppare ogni singolo componente per funzionare diversamente.

SECONDO NOI. In futuro probabilmente non sarà più così e si potrà ridurre ulteriormente il numero di componenti necessari. Inoltre si eviteranno situazioni di questo tipo, dove la scarica della batteria da 12 volt blocca un’auto che potrebbe tranquillamente farne a meno. Se non dovesse rispondere, oggi, alle economie di scala dei costruttori.