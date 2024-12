Auto europea, ibride ed elettriche raggiungono diesel e benzina nel 2023

Nuove immatricolazioni nell’unione europea: nel corso del 2023, la quota di auto ibride, plug-in e totalmente elettriche a batteria ha raggiunto quella delle auto a benzina e diesel. Il distacco, ormai di pochi decimali in percentuale, è destinato ad esaurirsi per passare a vantaggio delle auto a basse o zero emissioni nell’anno che volge al termine.

I dati Eurostat più aggiornati sull’economia dell’Unione Europea non lascino spazio a dubbi. E confermano la tendenza in atto, in particolare nei paesi nordici. Le auto a basse emissioni stanno prendendo il sopravvento. Dando preziose conferme alla nuova Commissione Ue nella sua intenzione di non cedere alle pressioni delle lobby, sostenute per lo più dai governi di destra.

Il risultato di “pareggio” ottenuto grazie al boom delle immatricolazioni di auto solo elettriche nell’ultimo decennio

Avendo così più argomenti per respingere il tentativo di rinviare la scadenza del 2025 Quando Bruxelles potrà assegnare multe alle casa automobilistiche che non ridurranno ulteriormente le emissioni dei motori a diesel e benzina.

Veniamo ai numeri a sostegno delle scelte della Commissione. Nel corso del 2023, sono state immatricolate all’interno dell’Unione europea 10,7 milioni di nuove autovetture. Le auto a benzina hanno fatto segnare la quota più alta (34,5%). Seguite dalle auto ibride benzina-elettriche non plug-in (21,1%), dalle auto elettriche solo a batteria (14,5%) e dalle auto diesel pure (14,3%).

Complessivamente, dopo la crescita delle immatricolazioni nel decennio 2013 e 2023, la quota combinata di tutti i veicoli ibridi ed elettrici esclusivamente a batteria nel 2023 ha raggiunto quella delle auto esclusivamente a benzina e esclusivamente diesel (48,3% contro 48,8%). Merito, sottolinea Eurostat, della “rapida crescita delle immatricolazioni di auto elettriche solo a batteria” nell’ultimo decennio.

Italia e paesi dell’Est indietro sull’elettrico “puro”

In 9 paesi dell’UE la quota di autovetture ibride ed elettriche nelle nuove immatricolazioni ha superato il 50% nel 2023. Le quote più elevate sono state segnalate in Finlandia (78%), con il 44% di ibride e il 34% di elettriche, Svezia (69%), con il 30% di ibride e il 39% di elettriche, e Paesi Bassi (68%), con il 37% di ibride e il 31% di elettriche.

Al contrario, la Bulgaria ha registrato la quota più bassa con il 7%, seguita dalla Repubblica Ceca (20%) e dalla Croazia (28%).

E l’Italia? Per Eurostat, il nostro paese si conferma nella media Ue per i dati complessivi sulle auto a bassa o zero emissioni (44% del totale). Ma, a differenza dei paesi più avanzati, il successo è dovuto soltanto alle ibride (con spina o meno): raggiungono la quota del 40%.

