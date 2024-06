Auto Euro 4, revisione scaduta: posso rottamarla?

Auto Euro 4 con revisione scaduta: posso rottamarla? E l’incentivo per l’usato vale anche per la vendita tra privati? Con l’arrivo dei nuovi bonus fioccano le domande. Vaielettrico risponde, come sempre, alla mail info@vaielettrico.it

Auto Euro 4: il concessionario l’accetterà ugualmente? So che non potrei circolare…

“Posso rottamare un’auto Euro 4 con la revisione scaduta per ottenere il bonus acquistando un auto elettrica? Il concessionario non pretende la revisione prima della consegna della vecchia auto? Sono consapevole che non potrei circolare facendo il tragitto da casa al concessionario con la revisione scaduta“. Giuseppe

Risposta. L’auto dev’essere rottamata e quindi, non circolando più, non ha bisogno di alcuna revisione. Il problema, come Lei stesso scrive, è il trasporto al centro che dovrà poi procedere alla demolizione: per essere in regola al 100%, l’auto dovrebbe essere caricata su un altro mezzo e trasportata a destinazione. In caso contrario, se si viene fermati per un controllo, il rischio della multa ovviamente c’è.

Il bonus per l’usato vale anche se compro un’auto da un privato, senza intermediari?

“Sto cercando da giorni informazioni sull’eco bonus per le auto usate. Sulla piattaforma ministeriale si parla di registrazione dei concessionari. Ma se io volessi acquistare un veicolo usato da un privato, con la rottamazione del mio attuale veicolo, senza intermediari ? È possibile farlo, e come ? Non trovo questa informazione da nessuna parte…“. Michele

Risposta. Siamo tutti in attesa di quanto pubblicherà il Ministero sul sito ufficiale del nuovo Ecobonus, cosa prevista per le 10 di lunedì 3 giugno. Salvo ritardi o intasamenti con conseguente inaccessibilità del portale. A noi risulta che l’operazione debba avvenire tramite concessionari e non tra privati, ma saremo più precisi appena le istruzioni diventeranno ufficiali. Sperando anche anche su questo punto ci sia chiarezza.

