Auto elettriche Ue: ecco tutti i rischi del lungo addio al 2035







Una frenata, anzi una retromarcia, dell’Europa sulle auto elettriche e sull’abbandono dei motori termici dal 2035 sembra ormai inevitabile. Lo ammette perfino il Direttore per l’Italia del think tank europeo Transport & Environment Andrea Boraschi alla luce delle dichiarazioni del Cancelliere tedesco Friedrich Merz che ha sdoganato perfino le auto ibride. Ma «l’elettrico sta crescendo, i prezzi calano e le vendite aumentano: sul mercato la transizione è in atto e non si piò fermare» conclude.

Boraschi si è sempre battuto per confermare, e semmai accelerare, la transizione elettrica totale prevista dal Green Deal europeo. Tuttavia oggi, interpellato da Fuoco Amico, dice che «il vento è cambiato» e «la situazione non è rosea». Sotto la spinta di nuovi equilibri politici nei governi, insomma «l’agenda dell’Europa non mette più al centro gli obiettivi climatici».

Buttiamo alle ortiche quello che già abbiamo fatto?

Per «realismo politico», oggi spera solo che l’asse ambientalista a Bruxelles riesca a «piegarsi senza spezzarsi» quando, da qui a pochi mesi, inizierà ufficialmente il processo di revisione delle regole sulle auto solo elettriche per il 2035. Sono sbagliati i tempi, aggiunge, perchè non abbiamo ancora in mano «elementi, dati e analisi per una valutazione seria dei processi avviati». Rischiamo così di «gettare alle ortiche investimenti, processi già avviati e tanti progressi già conseguiti sulla via della transizione. Questo potrà avere costi economici e sociali più pesanti che non giocarsi la partita fino in fondo».

Il piccolo cabotaggio senza fine dei costruttori europei

Come si spiega allora la pressione di tante categorie, in primis dei car maker, per smantellare i paletti fissati per il 2035? «Hanno sbagliato la strategia -risponde -. Hanno fatto soldi a palate nel biennio 2022-2023 ma hanno preferito distribuire utili agli azionisti anzichè spingere sull’innovazione. E oggi d’improvviso si trovano tutti in crisi nera». Questo è il prezzo che pagano per aver scelto «di massimizzare i ricavi con i veicoli premium anzichè sviluppare le nuove tecnologie sulle auto di massa». Un «piccolo cabotaggio» che oggi li ha resi «molto fragili rispetto alla concorrenza del competitor cinesi e americani».

Proseguendo nello stesso errore, ora chiedono altro tempo. Lo dimostra il documento recapitato a Bruxelles dai costruttori di ACEA, che Transport & Environment ha analizzato e Boraschi boccia senza appello . Ibride, ibride plug in, alimentazioni a e-fuel e biocarburanti che i costruttori chiedono di sdoganare sono «scappatoie per mantenere in vita l’ecosistema del termico e del rifornimento al distributore di benzina anche dopo il 2035». Non risolvendo i problemi ambientali perchè sono veicoli tutt’ altro che ad emissioni zero allo scarico, e non attenuano l’impatto sociale di una transizione elettrica che comunque ci arriverà addosso dall’Estremo oriente e dall’America.

Così l’Europa perderà altri treni: riciclo batterie, V2G, trasferimento tecnologico. E finirà in stallo

In compenso l’Europa finirà per perdere altri treni: il nuovo business del riciclo delle batterie, lo sviluppo di sistemi “vehicle to grid” (V2G) capaci di mettere le auto elettriche al servizio della rete, l’opportunità di un trasferimento tecnologico che potrebbe venire dall’arrivo di produttori extraeuropei.

Azzerare o ridurre gli obblighi normativi fissati per il 2035, in conclusione, rallenterebbe l’evoluzione dell’industria auto europea fino al punto «da metterla in stallo».

