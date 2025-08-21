Auto elettriche troppo care, non come in America, dove costano molto meno. Massimo, un lettore veneto, sospetta un cartello per tenere alti i prezzi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Auto elettriche troppo care: “Guardate il caso della nuova Leaf…”

“V i seguo spesso, in quanto interessato al mondo delle auto elettriche. Attualmente mi trovo nella fase di probabile passaggio da auto endotermico ad elettrico. Vorrei chiedervi un parere per quanto riguarda i prezzi delle auto elettriche praticate nel vecchio Continente. Perchè nella UE sono più care rispetto ad altre parti del mondo? A parte la Cina, dove il mercato è talmente saturo che la concorrenza spinge i prezzi al ribasso, proprio ieri leggevo la notizia che la Nissan Leaf (foto in alto) sarà in vendita negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza pari a USD 29.000. Mentre nella UE si prevede un prezzo di partenza di € 40.000! A me pare che il mercato UE abbia creato un cartello vero e proprio dei prezzi delle auto elettriche. Non mi spiego che, a parità di kWh, abbiano prezzi ancora alti e molto simili tra loro.

“Anche negli sconti c’è qualcosa che non torna, no?”

L’altro giorno mi sono recato presso la Hyundai per valutare la Kona elettrica 2025 e mi è stato offerto uno sconto rottamazione di € 9.000 sulla mia vecchia Opel Zafira. Mentre sulle altre auto non elettriche la mia Opel veniva valutata soltanto € 1.000! Lo stesso giorno mi sono recato da un rivenditore Renault per valutare l’acquisto della Nissan Ariya. E, guarda caso, per la mia Opel mi sarebbe stato riconosciuto uno sconto pari ad € 9.000, però soltanto € 1.000 per l’acquisto di auto con motore endotermico! Nel mercato delle elettriche regna un cartello vero e proprio e la politica dell’UE sta a guardare. Inoltre la mia città non rientra nella prossima rottamazione statale e per tutta questa situazione, scorretta, rimarrò ancora uno scettico indeciso per l’acquisto di EV “ . Massimo Porcaro, San Donà di Piave

Risposta. Purtroppo non c'è nessun complotto. Da sempre le auto, di tutte le motorizzazioni, negli Stati Uniti costano molto meno che in Europa, a causa di un trattamenti fiscale molto più favorevole. Gli sconti citati, poi, dimostrano che la voglia di vendere le EV c'è da parte un po' di tutti i costruttori, ma il mercato italiano rimane distante da Paesi come la Francia e il Regno Unito. Per quel che riguarda l'esclusione dai nuovo bonus statali, in arrivo a settembre, anche noi abbiamo molte perplessità sull'esclusione di molti centri medio-piccoli, tra cui San Donà. Vedremo quali saranno le reazioni quando, a giorni, uscirà il testo definitivo.