Auto elettriche troppo care, non come in America, dove costano molto meno. Massimo, un lettore veneto, sospetta un cartello per tenere alti i prezzi.
Auto elettriche troppo care: “Guardate il caso della nuova Leaf…”
“Vi seguo spesso, in quanto interessato al mondo delle auto elettriche. Attualmente mi trovo nella fase di probabile passaggio da auto endotermico ad elettrico. Vorrei chiedervi un parere per quanto riguarda i prezzi delle auto elettriche praticate nel vecchio Continente. Perchè nella UE sono più care rispetto ad altre parti del mondo? A parte la Cina, dove il mercato è talmente saturo che la concorrenza spinge i prezzi al ribasso, proprio ieri leggevo la notizia che la Nissan Leaf (foto in alto) sarà in vendita negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza pari a USD 29.000. Mentre nella UE si prevede un prezzo di partenza di € 40.000! A me pare che il mercato UE abbia creato un cartello vero e proprio dei prezzi delle auto elettriche. Non mi spiego che, a parità di kWh, abbiano prezzi ancora alti e molto simili tra loro.
“Anche negli sconti c’è qualcosa che non torna, no?”
L’altro giorno mi sono recato presso la Hyundai per valutare la Kona elettrica 2025 e mi è stato offerto uno sconto rottamazione di € 9.000 sulla mia vecchia Opel Zafira. Mentre sulle altre auto non elettriche la mia Opel veniva valutata soltanto € 1.000! Lo stesso giorno mi sono recato da un rivenditore Renault per valutare l’acquisto della Nissan Ariya. E, guarda caso, per la mia Opel mi sarebbe stato riconosciuto uno sconto pari ad € 9.000, però soltanto € 1.000 per l’acquisto di auto con motore endotermico! Nel mercato delle elettriche regna un cartello vero e proprio e la politica dell’UE sta a guardare. Inoltre la mia città non rientra nella prossima rottamazione statale e per tutta questa situazione, scorretta, rimarrò ancora uno scettico indeciso per l’acquisto di EV“. Massimo Porcaro, San Donà di Piave
Risposta. Purtroppo non c’è nessun complotto. Da sempre le auto, di tutte le motorizzazioni, negli Stati Uniti costano molto meno che in Europa, a causa di un trattamenti fiscale molto più favorevole. Gli sconti citati, poi, dimostrano che la voglia di vendere le EV c’è da parte un po’ di tutti i costruttori, ma il mercato italiano rimane distante da Paesi come la Francia e il Regno Unito. Per quel che riguarda l’esclusione dai nuovo bonus statali, in arrivo a settembre, anche noi abbiamo molte perplessità sull’esclusione di molti centri medio-piccoli, tra cui San Donà. Vedremo quali saranno le reazioni quando, a giorni, uscirà il testo definitivo.
