Auto elettriche, risparmiati 20 miliardi di dollari di petrolio in sei mesi

Le auto elettriche hanno permesso ai Paesi importatori di petrolio di evitare acquisti di greggio per un valore stimato di 20 miliardi di dollari tra marzo e agosto 2026. È quanto emerge da un’analisi del think tank energetico Ember, che quantifica il contributo delle flotte a batteria alla sicurezza energetica in una fase di forti tensioni sulle forniture globali. Intanto, l’Italia è tra i 15 Paesi che nel 2026 hanno superato per la prima volta gli Stati Uniti nella quota di mercato delle auto completamente elettriche.

Il dato arriva mentre le interruzioni delle forniture petrolifere legate alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran alimentano le preoccupazioni sui prezzi dei carburanti. In questo scenario, l’auto elettrica non rappresenta soltanto una soluzione per ridurre le emissioni: è anche uno strumento per diminuire la dipendenza dal greggio importato e limitare l’esposizione dell’economia alle crisi internazionali.

Importati 200 milioni di barili di petrolio in meno

Secondo Ember, tra marzo e agosto 2026 le auto elettriche circolanti nei Paesi importatori hanno sostituito un quantitativo di petrolio equivalente a 200 milioni di barili di greggio, per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari.

La stima riguarda il petrolio che non è stato necessario acquistare grazie all’utilizzo dei veicoli elettrici al posto di quelli con motore termico. Non si tratta, quindi, di un risparmio identico per ogni automobilista, ma di un beneficio aggregato per i sistemi economici che importano combustibili fossili.

La Cina rappresenta la quota maggiore del risultato, con 14 miliardi di dollari di petrolio non importato grazie alla propria flotta elettrica. Gli Stati membri dell’Unione europea hanno contribuito con altri 3,1 miliardi, soprattutto grazie ai risultati di Germania e Francia.

Il caso danese offre un’indicazione dell’impatto che una flotta elettrica già consolidata può avere sulla sicurezza energetica: su base annua, le auto elettriche in circolazione in Danimarca sostituiscono un quantitativo di petrolio equivalente al 13% dei consumi nazionali.

Italia, la quota di EV supera quella degli Stati Uniti

Uno dei risultati più interessanti dell’analisi riguarda la diffusione delle auto elettriche nei diversi mercati. Nel 2026, 15 Paesi hanno superato per la prima volta gli Stati Uniti nella quota di vendite di auto completamente elettriche, tra cui India, Brasile, Italia, Malesia e Nuova Zelanda.

Il confronto si riferisce ai BEV, cioè i veicoli elettrici a batteria, ed esclude le ibride plug-in. Secondo Ember, 49 dei 56 Paesi monitorati presentano ormai una quota di mercato dei BEV superiore a quella statunitense.

Negli Stati Uniti, nei primi otto mesi del 2026, le auto elettriche hanno rappresentato il 6% delle vendite dopo la riduzione del sostegno federale alla mobilità elettrica nel 2025.

In India, invece, la quota dei BEV ha superato quella americana ogni mese a partire da aprile. Il Brasile sta guadagnando terreno grazie alla crescita del mercato interno e all’espansione della capacità produttiva nazionale.

Per l’Italia, il dato segnala un avanzamento relativo rispetto agli Stati Uniti, ma non basta da solo a descrivere la maturità del mercato nazionale. Per valutare la diffusione dell’elettrico occorre considerare anche i volumi assoluti, l’andamento delle immatricolazioni e la velocità con cui cresce la flotta circolante.

Vendite globali in crescita, anche senza Cina e USA

La transizione procede nonostante i cambiamenti nelle politiche di sostegno di alcune delle maggiori economie mondiali. Nei primi otto mesi del 2026, le vendite globali di auto elettriche a batteria sono aumentate dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nello stesso confronto, le ibride plug-in hanno registrato una flessione del 12% e le auto con motore a combustione interna una diminuzione del 6%.

Escludendo Cina e Stati Uniti, le vendite mondiali di BEV sono cresciute secondo Ember di circa il 45% su base annua. La quota delle auto elettriche a batteria sul totale delle nuove immatricolazioni globali ha raggiunto il 18%, rispetto al 16% dello stesso periodo dell’anno precedente.

Anche le politiche nazionali continuano a incidere sulla domanda. In Francia, il programma di leasing sociale ha contribuito a portare la quota dei BEV oltre il 30% delle vendite. In Germania, le immatricolazioni hanno beneficiato di nuovi incentivi ai consumatori introdotti all’inizio del 2026.

Meno petrolio importato significa più sicurezza energetica

Il messaggio centrale va oltre la riduzione delle emissioni. Ogni veicolo elettrico che sostituisce un’auto a benzina o diesel riduce la domanda di carburanti derivati dal petrolio. Con effetti positivi sulla bilancia commerciale e sulla resilienza agli shock di prezzo.

Per un Paese importatore come l’Italia, il vantaggio dipende anche da come viene prodotta l’elettricità utilizzata per ricaricare le auto. L’integrazione tra mobilità elettrica e fonti rinnovabili può infatti ridurre ulteriormente la dipendenza energetica dall’estero.

La crisi petrolifera mostra così un aspetto spesso meno visibile della transizione: elettrificare i trasporti non significa soltanto cambiare tecnologia automobilistica, ma anche ridurre l’esposizione del sistema economico alle oscillazioni di un mercato globale instabile.