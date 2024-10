Colonnine elettriche: nel 2035 i punti di ricarica saranno 5,8 milioni

Entro il 2035, anno in cui la Ue ha previsto lo stop alla produzione di motori endotermici, l’Italia avrà fino a 5,8 milioni di punti di ricarica per auto elettriche, per i quali sono previsti investimenti privati fino a 4 miliardi di euro. E oltre 5 milioni di punti di ricarica tra domestici e aziendali.

In un periodo in cui non abbondano notizie positive sulla mobilità elettrica, al contrario di previsioni catastrofiche e fake news sul settore, uno studio ci riporta a un principio di realtà: alcune difficoltà ci sono, ma sono anche normali in un periodo di transizione tecnologica.

Parliamo delle stime contenute nello studio “Il futuro della mobilità elettrica in Italia al 2035” presentato da Motus-e e dalla società di consulenza Pwc strategy. Il rapporto presenta due scenari (uno conservativo e uno accelerato): entrambi tengono conto del clima di incertezza normativa e di come impatta sulle aspettative e sui comportamenti dei consumatori.

I due scenari per la mobilità elettrica al 2035

Nello scenario conservativo, al 2030 circoleranno in Italia fino a 2,6 milioni di veicoli elettrici e 1,2 milioni di ibridi plug-in. Per arrivare al 2035 con 8,6 di automobili elettriche e sempre 1,2 milioni di ibridi plug-in.

Lo studio passa fornisce poi lo stato dell’arte sulle infrastrutture di ricarica, al momento considerate insufficiente dagli addetti ai lavori per consentire una efficace penetrazione dei veicoli a batteria.

La stima di Motus-e e Pwc Strategy prevede fino a 115mila punti a uso pubblico nel 2030 e 198mila al 2035 (52% corrente alternata, 36% di tipo veloce a corrente continua fino a 149kw di potenza, 12% ultraveloce da almeno 150 kw) mentre i punti domestici saranno 1,5 milioni nel 2030 e 4,4 milioni nel 2035 a cui si sommano quelli aziendali (143mila nel 2030 e 451mila nel 2035).

Entro il 2035 oltre sei milioni di colonnine per la ricarica di auto elettriche

Nello scenario “accelerato”, invece, circoleranno 3,6 milioni di veicoli elettrici e 1 milione di ibridi plug-in nel 2030 mentre nel 2035 saranno rispettivamente 10,4 milioni e 1 milione: i punti ricarica a uso pubblico sono stimati a 152mila tra sei anni e a 239mila nel 2035, mentre quelli domestici a 2,1 milioni nel 2030 e a 5,3 milioni nel 2035 a cui si sommano le ricariche in ambito lavorativo (188mila nel 2030, 545mila nel 2035).

Se in prospettiva c’è consapevolezza su come l’Italia potrà colmare il distacco con il resto d’Europa sullo sviluppo di auto elettriche e colonnine di ricarica, la situazione attuale non è certo brillante.

Fabio Pressi, presidente di Motus-e la sintetizza così: “Il mercato italiano è indubbiamente in ritardo rispetto agli altri grandi paesi europei, ma grazie agli imponenti investimenti sulla rete di ricarica ha un enorme potenziale di crescita sull’elettrico, che può essere concretizzato con un supporto alla domanda di veicoli”.

Motus-e: “Rivedere la fiscalità delle auto aziendali per favorire il mercato dell’usato”

Il punto “centrale” di questo supporto non potrà che essere il piano del governo che conterrà le regole per lo sviluppo del settore, in parte anticipato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso nell’ultima riunione del tavolo automotive.

Presentando lo studio, Pressi ha ricordato al governo che non c’è tempo da perdere. “Ora occorre accelerare la messa a terra delle risorse, per scongiurare un nuovo blocco del mercato”, ma anche “una revisione della fiscalità delle auto aziendali, ferma addirittura agli anni ’90, funzionale peraltro ad alimentare il mercato dell’usato elettrico”.

