Auto elettriche, i prezzi dell’usato in netto calo (-15,9%)

Auto elettriche, i prezzi dell’usato sono in netto calo: rispetto a un anno fa siamo in media a -15,9%. Nessuna ripresa, neppure con la fine precoce degli incentivi, sul mercato dei nuovi modelli.

Prezzi elettriche usate: in calo anche ibride, benzina e diesel, ma più contenuto

Secondo l’Indice AGPI di AutoScout24, l’elettrico registra la peggiore performance tra i vati tipi di motorizzazioni. Ottima notizia per chi compra, un po’ meno per chi vende. Ecco la situazione. Elettriche – Ad agosto 2024 il prezzo medio di un’usata era di 26.485€, in calo del -15,9% sullo stesso periodo 2023 e del -12,6% rispetto a inizio anno. Contrazione dei prezzi anche rispetto al mese precedente (-3,6%). Ibride – Il prezzo medio è di 32.830€, in calo del -6,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del -1% rispetto a inizio anno. Anche rispetto al mese precedente, i prezzi registrano una contrazione (-1%). Benzina –Ad agosto il costo medio è di 22.090€, in calo del -3,9% sullo stesso periodo del 2023 e del -3,7% rispetto a inizio anno. In confronto al mese scorso, i prezzi sono cresciuti (+0,4%). Diesel – Il prezzo medio ad agosto è di 18.470€, in calo del -10,5% sullo stesso periodo dello scorso anno e del -6,2% rispetto a inizio anno. In confronto al mese scorso, prezzi cresciuti (+0,3%).

“È un’opportunità per chi intende comprare…”

Ovviamente si tratta di valori medi (piuttosto alti), con andamenti diversi a seconda delle diverse marche e dei diversi modelli. Nell’elettrico, per esempio, riscontriamo per Tesla una migliore tenuta nel valore residuo di rivendita. In generale, comunque, comprendendo tutte le motorizzazioni ad agosto 2024 i prezzi medi sono tornati a salire leggermente dopo quattro mesi di calo. I prezzi si sono assestati intorno ai 21.420€, segnando +0,3% rispetto al mese precedente. Ma restando in territorio negativo con -3,2% da inizio anno e -5,2% contro agosto dello scorso anno. Se poi si considera il mese di novembre 2023, dove i prezzi medi hanno raggiunto il valore massimo dal 2019 (€23.090), il calo è del -7,3%. La morale che trae AutoScout24 da tutti questi numeri? È che “il calo dei prezzi, soprattutto per le auto diesel ed elettriche, segna così un’opportunità per coloro che progettano di comprare un’auto usata nei prossimi mesi“.

